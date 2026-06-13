EN DIRECTO | La Laguna Tenerife-Barça

La Laguna Tenerife recibe al Barça en el tercer partido de la primera semifinal e la Liga Endesa. Un triunfo insular alarga la serie, pero los de Vidorreta no pueden fallar si no quieren ver como acaba su sueño.
Ritmo endiablado
Buen inicio (7-6) con un público muy metido que intentaba ayudar a un Canarias muy metido y que miraba a los ojos al Barça.
En un duelo intenso los locales asumían que el ritmo fuera alto, con más dificultades en la segunda mitad del primer cuarto, cuando Huertas no estaba en pista.
Pese a todo, al acabar esta manga, el marcador era de empate a 19.
La Laguna Tenerife, espectacular
Mantuvo el pulso un La Laguna Tenerife que no ahorraba el esfuerzo (28-22) hasta que un triple y una bandeja de Mills pusieron el 33-22. El Canarias jugaba muy bien en ataque, pero en defensa su trabajo era excelente.
Los aurinegros vieron como el Barça intentaba utilizar a Shengelia para recortar diferencias, pero no se amilanó (42-29) y, a falta de menos de dos minutos, quiso parar el duelo Vidorreta para que la dinámica no cambiara. La Laguna Tenerife gastaba mucha energía.
La Laguna Tenerife no pudo anotar en los dos útimos minutos de cuarto, pese a ello, cerró la manga con un meritorio (42-34).
Resiste el Canarias
Un parcial de 0-9 de inicio puso el 42-43 pero los locales no tuvieron dudas: juego más rápido y físico y 49-45.
Varios ataques fallados por los locales permitieron al Barça acercarse (51-50) pero esos errores se extendieron a los de Xavi Pascual.
La Laguna Tenerife logró mejorar algo en ataque, pero los errores en tiros liberados y en algunos lanzamientos libres dejaban las cosas en 58-56.
Último cuarto
EL Canarias pareció perder algo la concentración en el inicio del último cuarto. El 60-61 motivó que Vidorreta pidiera un nuevo tiempo muerto. Algunas decisiones arbitrales era, como poco, dudodas, pero no era menos cierto que otras, de los jugadores locales, no eran las mejores.