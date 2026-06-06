La anomalía del KOSPI

Cuando hablamos de mercados desarrollados siempre nos solemos referir, a grandes rasgos, a Europa, Norte América, Japón y Australia. Sin embargo, existe un pequeño “desconocido” que es Corea del Sur. Hoy centraremos el artículo en este país y en el rendimiento de su índice principal, el KOSPI (Korea Composite Stock Price Index), ya que su rendimiento en lo que va de año, así como de su volatilidad, están siendo extraordinarios.
Tras registrar una asombrosa revalorización del +75 % en 2025, el KOSPI ha continuado su marcha alcista, pulverizando récords históricos al superar a la asombrosa barrera de los 8.000 puntos en los primeros compases de junio anotándose un +95%. Pese a este increíble rendimiento, la otra cara de la moneda es una volatilidad implacable. El índice de volatilidad del KOSPI, denominado, VKOSPI, está en máximos históricos y sacándole un diferencial de 50 puntos porcentuales a los anteriores picos de volatilidad que fueron el COVID-19 y la crisis financiera del 2008.
¿Cuáles son los motivos principales de estos rendimientos? Por un lado, tenemos el cuello de botella que se ha formado, debido al super ciclo de CapEx de la IA, en los chips de memoria. Corea del Sur es a todos los efectos la fábrica de memoria del mundo y este superciclo ha motivado un crecimiento de los beneficios corporativos de las empresas dedicadas a esto (Samsung, SK Hynix, entre otras) estratosférico. Por otro lado, tenemos el “Corporate Value-Up Program” que es muy parecido al que ha vivido Japón. Las acciones surcoreanas sufrieron durante décadas el llamado “Korea Discount”, cotizando por debajo de su valor contable. El agresivo programa de reformas corporativas impulsado por el gobierno para obligar a las empresas a mejorar sus retornos al accionista ha sido el combustible perfecto. Las oleadas de recompras de acciones y dividendos extraordinarios han revalorizado sectores maduros que antes estaban completamente estancados
Adicionalmente, de forma adyacente, tenemos dos factores que han sido determinantes para que los rendimientos se den de esta forma tan abrupta:
- Por una parte, el apalancamiento de los inversores, principalmente minoristas, que han llevado la deuda de margen a niveles récord en su desesperación por no quedarse fuera del rally (FOMO). El verdadero amplificador del riesgo en este ecosistema es la proliferación de ETFs apalancados e inversos de acciones individuales. Miles de inversores se han apalancado en compañías tecnológicas y a la mínima que hay una toma de beneficios en el mercado provoca una cascada de margin calls que hacen que el índice caiga cientos de puntos en minutos.
- Por otra parte, la hiperconcentración del índice. La bolsa surcoreana está dominada por dos empresas: Samsung y SK Hynix (que a su vez son las empresas en las que se apalancan los inversores). Entre ambas dominan la ponderación total del índice y acaparan un porcentaje monstruoso del volumen de negociación. De ese +95% de rentabilidad en lo que llevamos de año, la inmensa mayoría está explicada exclusivamente por la tracción de estas dos compañías vinculadas a la IA.
Como hemos podido observar el índice surcoreano es, a todos los efectos, un ETF apalancado en los semiconductores y no un índice que muestre la “realidad” económica o bursátil del país en un contexto más generalizado.
En conclusión, nuestro único consejo es que a estas alturas, los inversores tomen una preocupación extrema en invertir en este tipo de valores y que fortalezcan al máximo la gestión de riesgos para no llevarse sorpresas desagradables. Feliz Domingo.
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