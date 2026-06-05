Sara Alma presenta “Niño, Vuelve”, el debut de una nueva voz autora de la música latina hecha en Canarias

La cantante canaria Sara Alma inicia una nueva etapa artística con el lanzamiento de ‘Niño, Vuelve’, su primer single en solitario, dando así un paso poco habitual dentro de la escena latina canaria: el de construir un repertorio propio como autora y compositora dentro de los géneros tropicales y la salsa contemporánea, un espacio históricamente dominado por la interpretación y con escasa presencia de mujeres creadoras.
Disponible en todas las plataformas digitales a partir del próximo 5 de junio, el tema supone la carta de presentación de una artista que, tras años desarrollando su carrera sobre los escenarios junto a diferentes proyectos musicales, da ahora el paso definitivo para compartir un repertorio propio construido desde la experiencia, las raíces y la identidad personal, y con una mirada contemporánea.
‘Niño, Vuelve’ destaca por una producción completamente orgánica que apuesta por la fuerza de los instrumentos reales y la calidez de las grabaciones sin artificios Una potente sección de metales, un bajo con gran protagonismo y una percusión vibrante sostienen una propuesta sonora que conecta directamente con la tradición de la salsa clásica, pero con una sensibilidad actual que acerca el género a nuevas generaciones de oyentes.
Desde Canarias, la canción aborda una situación universal: el conflicto entre el amor y el orgullo. A través de una letra honesta y cercana, Sara Alma narra la historia de una pareja separada que continúa queriéndose, pero que permanece atrapada en la incapacidad de dar el primer paso hacia la reconciliación. El relato avanza entre recuerdos, errores compartidos y discusiones sin sentido hasta desembocar en un estribillo cargado de emoción que se convierte en una invitación a dejar atrás el orgullo para recuperar lo que aún permanece vivo.
La interpretación de Sara Alma aporta además una dimensión especialmente personal al tema. Su voz se mueve con naturalidad entre la sensibilidad del bolero y la energía propia de la salsa, reflejando las influencias musicales que han acompañado a la artista desde su infancia.
Criada en un entorno profundamente vinculado a la música latinoamericana, Sara creció escuchando boleros, salsa y ritmos caribeños que terminarían definiendo su manera de entender la música. Esa herencia cultural constituye hoy la base de un proyecto artístico que busca tender puentes entre la tradición y la actualidad, manteniendo siempre una fuerte conexión emocional con las canciones.
A sus 31 años, la trayectoria de Sara Alma se ha desarrollado principalmente sobre los escenarios. A lo largo de los últimos años ha formado parte de reconocidos proyectos musicales como la Orquesta La Sabrosa, la banda de Ruts & La Isla Music y la comparsa Los Joroperos, acumulando una sólida experiencia en directo que ha contribuido a moldear su personalidad artística.
Su carrera también incluye participaciones en bandas base para programas de televisión y colaboraciones con destacados artistas internacionales como Manny Manuel, Joseph Fonseca y Daymé Arocena, experiencias que le han permitido ampliar su visión musical y enriquecer un lenguaje artístico propio que ahora comienza a mostrar en primera persona.