Ve la luz el libro ‘365 Coplas. Año canario’, de Luis Carrasco

Acaba de ver la luz una nueva edición del libro 365 Coplas. Año canario, de Luis Carrasco.
El libro ha sido editado por el Cabildo de Tenerife y el Centro de la Cultura Popular Canaria.
La presentación se llevará a cabo el jueves día 18 de junio, a las 19:00 horas en la Sala San Borondón de La Laguna (C/Daute, Nº1), a cargo de Antonio Martinón Cejas, ex rector de la Universidad de La Laguna y Blanca Carrasco, hija del autor.
Se reúnen en este libro 365 coplas de los géneros del folclore canario más comunes: folías, malagueñas, arrorró, seguidillas y saltonas, y las más numerosas: las isas. Coplas que tuvieron gran eco en las voces de célebres figuras en la floreciente década de 1980. Plenas de ‘canariedad’, estas coplas entraron por derecho propio a formar parte del acervo popular.
Luis Carrasco fue un médico muy querido en Tenerife, isla en la que vivió desde su infancia hasta su fallecimiento en el año 1988. Fue uno de los fundadores del Partido Socialista Popular-PSP, hombre culto, apasionado por la música, por el folklore canario, el deporte…, entre otras aficiones. Como autor de coplas obtuvo premios en distintos certámenes y sus letras han sido interpretadas por numerosos grupos folklóricos.
365 Coplas. Año canario se editó por primera vez en 1991 y ahora ve nuevamente la luz, tras varios años agotado.
Antonio Martinón Cejas, catedrático de Matemáticas y ex rector de la Universidad de La Laguna, autor del prólogo, escribe sobre Luis Carrasco:
“Tenía una gran facilidad para versificar y eso le condujo a escribir numerosas coplas. El lector tiene en sus manos Año canario, 365 coplas, una espléndida
recopilación de su obra, en el que se refleja su habilidad para escribir y donde nos encontramos con la variedad del folclore canario: seguidillas, saltonas, tanganillos, arrorró, folías, malagueñas, isas… La copla 161 fue premiada en el concurso de La Alhóndiga del Ayuntamiento de Tacoronte:
Mi timplillo majorero
Hoy roto y desencordado,
A mí también, compañero,
Por viejo me han arrimado
Aquí se aprecia el intenso amor que Luis Carrasco sentía por Canarias, el aprecio por sus tradiciones y su convicción de que la música es una forma de comunicación que llega a lo más hondo de todos nosotros.
Este libro termina con «Y algunos versos más acerca de “el condumio”». En este final, Luis Carrasco versifica sobre las papas, las viejas, el cabrito, los mojos, el potaje de berros, el ñame, las garbanzas, el escaldón… donde vuelve a demostrar su conocimiento profundo de la cultura popular canaria y donde se muestra como un amante de la buena cocina.
Luis Carrasco murió a finales de 1988. Se puede decir de él que fue un hombre inteligente y que tuvo amplios intereses culturales y sociales. Con palabras de su amigo Restituto Ferrer, «tenía talento, talento diverso, para la literatura, para las matemáticas, para la música». Podemos afirmar que fue un Leonardo entre nosotros, con mucha altura intelectual y muy atento al pulso de la sociedad en la que le tocó vivir”.
LUIS CARRASCO
Luis Carrasco Casanova (Barcelona, 1922/Santa Cruz de Tenerife, 1988). A la edad de 10 años se trasladó con su padre a Tenerife, donde fijaron su residencia. Cursó estudios de Medicina en la capital catalana, desde donde retornó definitivamente a la Isla, tras finalizar su carrera.
En la ciudad de Santa Cruz abrió su consulta. Fue un médico muy apreciado, tanto por sus conocimientos científicos como por su trato amable y humano con los pacientes.
Fue uno de los fundadores del Partido Socialista Popular-PSP en Tenerife, por el que fue candidato al Senado. Más tarde, al integrarse el PSP en el Partido Socialista Obrero Español-PSOE, fue su primer Secretario Insular. En 1979 encabezó la lista al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, entrando a formar parte de la Corporación Municipal, como portavoz de su partido, teniente de alcalde y concejal de Cultura, donde desplegó una amplia labor que obtuvo una considerable valoración.
Sentía pasión por la música. Tocaba el piano y el acordeón. Destacó como autor de letras para el folclore y la música popular que fueron musicadas por destacados artistas de las Islas. Obtuvo varios Premios en distintos Certámenes de Coplas.
Amante del deporte, fue corredor automovilístico, presidente de la Federación Tinerfeña de Automovilismo y de la Federación de Tiro al Plato. Asimismo, fue médico del Club Deportivo Tenerife y de otros muchos equipos del fútbol local.