Anuncian el fin de los problemas informáticos en los juzgados canarios

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia comunicó a los órganos judiciales la finalización de los graves problemas informáticos generados por el sistema de gestión procesal Atlante, que circunscriben al rendimiento en la provincia de Las Palmas y reiteran que en la de Santa Cruz de Tenerife se ha funcionado con normalidad.
Según detalla dicho departamento del Gobierno de Canarias, “la incidencia fue detectada el pasado miércoles, día 8 de julio, y desde el primer momento se comprobó que la ralentización del sistema no había provocado la paralización, ni la interrupción de la actividad judicial. Atlante permaneció operativo durante todo el periodo afectado y permitió continuar con la tramitación de procedimientos, la firma de resoluciones, el envío de notificaciones y el resto de las actuaciones procesales”.
Fue la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el que denunció el pasado viernes que dichos problemas en el sistema Atlante estaban paralizando la actividad en los juzgados y elevó una queja oficial al respecto. También Intersindical Canarias confirmó a este periódico el trastorno que se estaba generando en los órganos judiciales. De la gravedad de los mismos da cuenta el hecho de que los jueces se quejaban de que no podían ni firmar resoluciones.
No en balde, la propia Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia constituyó junto a la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos un grupo de trabajo para hacer un seguimiento permanente de la situación.
Desde la Consejería explican que, “en coordinación con las empresas responsables del desarrollo, soporte y mantenimiento de Atlante se analizó el comportamiento del sistema y se revisó la infraestructura tecnológica para determinar los elementos que estaban provocando la pérdida de rendimiento”.
“Como resultado de estos trabajos, el día de ayer se llevó a cabo una actuación técnica que ha permitido recuperar los niveles normales de rendimiento del sistema. Las comprobaciones efectuadas con posterioridad muestran una mejora sustancial de los tiempos de respuesta y un funcionamiento estable de Atlante en los órganos judiciales de la provincia de Las Palmas”, concluye el comunicado de hoy antes de añadir que, “aunque la incidencia está solucionada, durante los próximos días se mantendrá un seguimiento reforzado del sistema”.