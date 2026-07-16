El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, resaltó ayer que con la supresión de la Verja con Gibraltar se cierra “una herida de tres siglos” y se abre una “nueva etapa” llena de oportunidades tanto para el Campo de Gibraltar como para el Peñón, sin renunciar en ningún caso a las reivindicaciones españolas sobre la colonia británica.
“Hoy [ayer para el lector] el fin de la Verja es el principio de una nueva etapa cargada de oportunidades e ilusión para esta región”, defendió Sánchez tras asistir en La Línea de la Concepción (Cádiz) a la retirada de las puertas de hierro en el paso fronterizo, tras la entrada en vigor provisional del acuerdo entre la UE y Reino Unido, que pone fin a los controles de pasaportes en este punto.
El presidente, que estuvo acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y los alcaldes del Campo de Gibraltar, no dudó en hablar de “día histórico” y resaltar que con la supresión de la Verja cae “el último muro de Europa continental”. “Alguien dijo una vez que las fronteras son las cicatrices de la historia y probablemente tenga razón”, expresó el presidente, reconociendo que las cicatrices hablan de “una herida que existió pero terminó por cerrar”.
Los muros, por contra, son “la decisión consciente de mantener esa herida abierta”, incidió Sánchez, subrayando que eso fue “durante décadas la Verja”, “una herida abierta para los miles de trabajadores que cruzaban cada día sin saber cuánto tardarían en llegar a su puesto de trabajo y también para las familias separadas por unos metros de metal y para generaciones y generaciones que crecieron pensando que no había una solución posible”.
Voluntad
Sin embargo, defendió el presidente, “por supuesto había solución, solo era necesario querer encontrarla y también tener esa vocación y esa voluntad política de materializarla”. Eso es lo que se ha hecho ahora con el acuerdo entre la UE y Reino Unido, con el que según Sánchez, superando “una forma de entender la política que confunde la prudencia con la inacción, que hipoteca el futuro mirando siempre al pasado y que piensa que los conflictos enquistados están destinados a eso, a permanecer abiertos”.
Por contra, el Gobierno cree que “la política alcanza su mayor dignidad cuando deja de administrar los problemas heredados y encuentra el coraje suficiente para resolverlos. Eso es lo que hemos hecho”, concluyó.