De Los Realejos al Puerto de la Cruz a pie por una buena causa

Fue en 2017 cuando un grupo de vecinos de Los Realejos, vasos de vino y pinchitos mediante, se reunió y decidió ir caminando a llevar un ramo de flores a las tres imágenes de la Virgen del Carmen de La Cruz Santa, San Agustín y la Peña de Francia, en Puerto de la Cruz.
Esta iniciativa informal, entre amigos, partió desde el núcleo realejero de La Cartaya y después de unos ocho kilómetros llegó al municipio vecino, donde también se comparte la devoción por la virgen.
Al año siguiente pidieron la colaboración de Loro Parque, que les regaló camisetas y ese apoyo les fue dando ganas e impulso para continuar. En 2019, el entonces presidente de la asociación de Achimensey de Los Realejos, Emilio García, se lo comentó a Dionisio Rodríguez, a su vez vicepresidente de la asociación Jeriguilla, de Puerto de la Cruz, le ofreció sumar fuerzas y también darle un carácter benéfico a la caminata. Así, la recaudación de ese año se destinó a la lucha contra el cáncer infantil.
La pandemia de covid-19 obligó a hacer un paréntesis y a retomar en 2022. En esa ocasión, la ayuda conseguida fue para los damnificados por la erupción volcánica de La Palma. Aunque la caminata tuvo que suspenderse los dos años siguientes por diversos motivos, en 2025 volvió a reanudarse, esta vez a beneficio de la Fundación Canaria José Luis Montesinos que, gracias a ello, plantó 111 limoneros en la finca que gestiona en San José, en el municipio de San Juan de la Rambla.
Este domingo, la entidad beneficiaria de la Ofrenda Floral Virgen del Carmen es Visión Azul Autismo una entidad sin ánimo de lucro, que ofrece formación y apoyo a familias de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y realiza actividades creando espacios de apoyo, inclusión y comprensión. Su labor diaria a través de talleres, charlas y campañas de sensibilización es fundamental para construir una sociedad más inclusiva, accesible y respetuosa.
La caminata arrancará este domingo a las 08.30 horas desde la plaza de La Cartaya y de allí se dirigirá a la capilla de la Cruz Santa, luego a la de San Agustín y finalmente, a la del Puerto de la Cruz.
Para las personas mayores o que tienen dificultades de movilidad, la organización habilitará una guagua que las trasladará de parroquia en parroquia. Igual que años anteriores, antes de empezar la actividad, los participantes recibirán una camiseta cuyo coste es de 5 euros. A partir de esa cantidad, pondrán el donativo que quieran realizar en una urna y al finalizar la caminata se hará el recuento del dinero público y se entregará a la entidad correspondiente.
La jornada solidaria concluirá en el Complejo Turístico Costa Martiánez con una gran paella para todos los participantes. Este almuerzo pondrá el broche de oro a una caminata por una buena causa que no para de crecer. De hecho, los organizadores ya adelantan que para el próximo año pretenden incorporar al municipio de La Orotava para tener, por fin, a todo “el Valle al completo”.