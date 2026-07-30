Desalojan a casi cien bañistas de la playa de Benijo

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha desalojado esta tarde a casi un centenar de bañistas de la playa de Benijo, en Anaga, para lo cual se han desplazado diversas unidades policiales, reforzadas con la unidad de drones del cuerpo policial, según han confirmado fuentes del cuerpo de seguridad ciudadana capitalino.
La playa de Benijo lleva cerrada desde 2024 al baño por riesgo de desprendimiento de rocas desde el talud cercano a la escalera de acceso y salida de la zona costera.
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