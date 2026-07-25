Dos años sin poder bajar a Benijo, una de las playas más populares de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado, en el pleno ordinario correspondiente al mes de julio de 2026, una moción declarativa en la que se insta al Estado a desbloquear la rehabilitación de la playa de Benijo, en Anaga.
La actuación se tramitó por la vía de urgencia y ya cuenta con proyecto y financiación, así como autorización de la Dirección General de Costas del Gobierno canario. Esta moción, que salió adelante con 21 votos a favor y dos en contra, surge tras la negativa del Estado a autorizar el comienzo de las obras para recuperar la playa de Benijo, según recuerda el Consistorio en una nota.
Esta misma semana, la Dirección de Costas del Gobierno de España emitió un informe contrario a lo autorizado por la Dirección de Costas del Gobierno de Canarias. Según este documento, el Estado cuestiona, entre otros puntos, la declaración de urgencia para afrontar la obra.
Por lo tanto, se insta al Estado a no paralizar el proyecto de aseguramiento del talud de la playa, así como las mejoras en accesibilidad para que sea de uso y disfrute de los vecinos en el menor tiempo posible.
La playa de Benijo ha sufrido varios desprendimientos y lleva cerrada dos años. El Consistorio ha encargado y ha aprobado un proyecto, además de pedir financiación al Gobierno de Canarias para su rehabilitación, con un presupuesto de 2,2 millones de euros.
La moción señala la necesidad de cuidar los espacios cercanos al mar y de solucionar una demanda histórica de Santa Cruz. Ante la disyuntiva de los intereses de Santa Cruz con el Estado, desde el Pleno se señala que Santa Cruz ha hecho su trabajo y que todas las administraciones canarias están alineadas con el proyecto aprobado.