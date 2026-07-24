El Estado paraliza las obras en la playa de Benijo, aunque Canarias reta a Costas a ir ante la Justicia

El Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Dirección General de Costas, ha paralizado el inicio de las obras, declaradas de emergencia por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para recuperar la playa de Benijo, en Anaga. Una zona de baño, cerrada desde el pasado 8 de julio de 2024 a consecuencia de desprendimientos de rocas procedentes del talud situado junto a las escaleras de acceso, cuyos trabajos iban a dar comienzo este año con el objetivo de permitir su reapertura, gracias a los 2,15 millones de euros aportados por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias para tal fin.
No obstante, pese a que las actuaciones de mejora en Benijo ya contaban con el visto bueno de la Dirección General de Costas del Ejecutivo regional, desde el Estado se ha impedido su ejecución al alegar “ineficacia” en la resolución dictada por la Comunidad Autónoma. Por ello, ha emitido un informe desfavorable donde insta a frenar las obras previstas por el Ayuntamiento capitalino en dicha zona del litoral.
Según recoge el documento del Gobierno central respecto a las obras autorizadas por Costas de Canarias, y al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, “no se acredita adecuadamente la situación de emergencia o urgencia que justifique la utilización de este procedimiento excepcional; la documentación aportada resulta insuficiente y no cumple los requisitos técnicos y administrativos exigibles; además de que las obras, de las que no consta la adecuada evaluación de las afecciones sobre espacios protegidos, afectarían a un tramo natural de playa ubicado en un entorno de especial protección ambiental”.
En consecuencia, el Estado deja sin efecto la orden dictada por la Dirección General de Costas autonómica e insta a mantener cerrado el acceso público a la playa hasta que se adopten las medidas oportunas.
Tras conocerse este informe, el director general de Costas, Antonio Acosta, manifestó que “las competencias al respecto están transferidas a Canarias y aunque el Estado pida ahora anular las obras, la resolución dictada por el Ejecutivo autonómico sigue vigente. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Santa Cruz puede ejecutar la obra”.
“Si el Gobierno central quiere imponer su criterio sobre el de Canarias, entonces que acuda ante la Justicia, ya que hasta que un tribunal no ordene lo contrario la actuación prevista en Benijo se llevará a cabo”, sentenció Acosta. Además, el director general añadió que “defendemos que se realicen los trabajos para garantizar la seguridad de los usuarios, tanto en el acceso como en el disfrute del dominio público. Por lo tanto, el Ayuntamiento será quién decida si quiere continuar con las acciones previstas en el talud, porque por nuestra parte la autorización para ejecutarlas sigue activa”.
Postura municipal
Por su parte, el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, mostró su enfado con el informe desfavorable del Estado respecto a llevar a cabo las obras proyectadas en Benijo. “Costas, desde Madrid, vuelve a bloquear soluciones viables y posibles para el litoral chicharrero, pues esta resolución imposibilita que se pueda abrir al baño la playa a pesar que el Ayuntamiento estaba dispuesto a poner también recursos económicos y el propio proyecto para hacerlo lo antes posible”, criticó el regidor.
En este sentido, Bermúdez hizo hincapié en que desde el Consistorio se solicitará una reunión con el Gobierno de Canarias “para ver los siguientes pasos a dar y poder avanzar, finalmente, en la recuperación de esta zona de baño de Santa Cruz”.
Mientras, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, señaló que “nos ha sorprendido que el Estado haya torpeado a la capital con ese informe, que supone un parón al trabajo que el Ayuntamiento lleva realizando durante dos años, en los que las áreas de Medio Ambiente y Servicios Públicos impulsaron un proyecto de recuperación de la playa que fue aprobado y que el Gobierno de Canarias financió con 2,15 millones”.
“Considero que es un ataque rotundo del PSOE a Santa Cruz y por ello estamos dispuestos a cualquier cosa, incluida una manifestación de todos los vecinos de Anaga para que Costas deje de cargar contra cualquier proyecto del municipio”.
Madrid se ampara en que Benijo no está declarada como zona de baño
El Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó el pasado mayo el trámite para solicitar una actuación de emergencia vinculada al proyecto de reducción del riesgo por desprendimientos en la playa de Benijo, lo que logró el visto bueno de la Dirección General de Costas de Canarias. Dos meses después, el Estado lo ha paralizado, al señalar que el proyecto, elaborado por la empresa Wara Ingeniería, limita al ambiental realizado por la entidad Geodos e incumple con las autorizaciones en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre.
El informe alega que no existe un informe favorable del Cabildo de Tenerife, gestor de un espacio incluido en la Red Natura, ni hay evaluación ambiental, por lo que “salvo que se acredite en legal forma la urgencia de las obras, el motivo sería exclusivamente el permitir el uso de la playa, lo que no constituye urgencia para otorgar este tipo de autorización”. Igualmente, subraya que no tener conocimiento de si la playa está declarada por el Ayuntamiento como zona de baño. “Dadas las condiciones habituales del mar y su falta de abrigo puede considerarse peligrosa, por lo que la declaración de emergencia no parece posible”.