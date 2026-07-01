El Granca Live Fest ultima los preparativos de su edición más ambiciosa

A tan solo dos días del inicio de su quinta edición, el Granca Live Fest recibió este martes la visita de representantes institucionales y patrocinadores, que recorrieron el Estadio de Gran Canaria para conocer de primera mano los preparativos de un festival que, del 2 al 5 de julio, celebrará su quinto aniversario con cuatro jornadas de programación y el mayor despliegue técnico realizado hasta la fecha para un festival celebrado en Canarias.
Durante el recorrido, la organización presentó las diferentes áreas del recinto, el escenario principal y la infraestructura técnica que hará posible esta quinta edición. Los asistentes conocieron la evolución experimentada por el Granca Live Fest en sus cinco años de trayectoria, así como el crecimiento de un proyecto que, en apenas cinco ediciones, se ha consolidado como uno de los festivales musicales de referencia en España. E
ntre las principales novedades destaca un escenario de 480 metros cuadrados, acompañado por 900 metros cuadrados de planchada técnica destinada a agilizar los cambios entre artistas. El sistema de sonido estará formado por 180 cajas acústicas, mientras que el apartado de iluminación contará con 300 focos LED robotizados y ocho cañones de seguimiento. Todo ello estará respaldado por una potencia instalada superior a 2.000 kVA mediante generadores ecológicos Stage V. Además, más de 300 profesionales técnicos trabajan ya en el montaje de una producción desarrollada íntegramente con empresas y personal especializado de Canarias, poniendo en valor la capacidad de la industria local para afrontar eventos musicales de dimensión internacional.
El recorrido contó con la participación de Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria; Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria; Alfonso Cabello, viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias; José Manuel Sanabria, viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias; y Kevin Pérez Hernández, coordinador insular del Área de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. El recorrido contó también con la presencia de representantes de las entidades patrocinadoras y colaboradoras del festival, que pudieron conocer de primera mano el avance de los preparativos de esta quinta edición.
Del 2 al 5 de julio, el Granca Live Fest celebrará su quinto aniversario con un cartel encabezado por Ms. Lauryn Hill, Maroon 5, Alejandro Sanz y Juan Luis Guerra, junto a Aitana, Dani Martín, Lola Índigo, Dani Fernández, Danny Ocean, Carlos Las últimas entradas continúan disponibles a través de la web oficial del festival: www.gclivefest.es. Granca Live Fest cuenta con el apoyo de Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria – La Isla de mi Vida, Islas Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Mahou, IQOS, Binter, Fred. Olsen Express, Coca-Cola, Cajasiete, Archipiélago Renting, Arehucas, I Love the World y Los 40.