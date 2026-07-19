¿Festivo el lunes 20 si España gana el Mundial?: la ley es clara al respecto

El Estatuto de los Trabajadores impide declarar de forma automática como festivo nacional el lunes 20 de julio si la selección española de fútbol gana la final del Mundial frente a Argentina. Pese a la expectación y a las peticiones ciudadanas en redes sociales, la legislación vigente regula de manera estricta el calendario laboral, lo que obliga a mantener la jornada como laborable para millones de empleados en Canarias y el resto del país.
La normativa actual establece que los cambios en los días inhábiles requieren una planificación previa que imposibilita decretar un festivo de un día para otro por motivos de celebración deportiva. Esta rigidez logística disipa las dudas de los aficionados que contemplaban la opción de no acudir a sus puestos de trabajo tras el encuentro dominical dirigido por el seleccionador Luis de la Fuente.
Qué dice la normativa sobre los festivos en España
De acuerdo con el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores, las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable no pueden exceder de 14 días al año. El texto legal estipula de forma explícita que, de ese total de jornadas festivas, dos deben ser de carácter local.
El marco normativo nacional incluye fechas fijas obligatorias como el uno de enero, el primero de mayo, el 12 de octubre y el 25 de diciembre, con la única salvedad de poder trasladar su cumplimiento cuando coinciden en domingo. Modificar este esquema estatal de la noche a la mañana resulta inviable debido al impacto organizativo y económico que supondría para las empresas y las administraciones públicas.
Las competencias de las comunidades autónomas
La distribución de los días libres restantes en el calendario laboral depende directamente de las comunidades autónomas. Los gobiernos regionales disponen de la potestad para fijar sus propias jornadas festivas e incluso sustituir determinados festivos de ámbito nacional por fechas de mayor arraigo en su territorio.
Las autonomías tienen la facultad legal de incluir un decimoquinto día festivo en sus respectivos calendarios, pero la ley les obliga a realizar una sustitución obligatoria por alguno de los festivos ya marcados. Al tratarse de competencias autonómicas publicadas previamente en los boletines oficiales, ninguna región puede improvisar un día no laborable inmediato.
Recogida de firmas en Change.org
Ante la proximidad de la final, miles de aficionados españoles han iniciado una movilización digital a través de la plataforma Change.org. La iniciativa solicita formalmente al Gobierno de España que, en caso de que el equipo nacional consiga su segunda estrella mundialista, el lunes siguiente sea declarado fiesta nacional para facilitar las celebraciones.
Independientemente del recorrido legal de la propuesta, la normativa vigente confirma que los trabajadores que no se encuentren en su periodo de vacaciones anuales deberán cumplir de forma ordinaria con sus horarios laborales este lunes 20 de julio.