Dónde ver la final del Mundial 2026 en Canarias: guía de pantallas gigantes

Canarias se tiñe de rojo este domingo para empujar a la selección española de fútbol en la final del Mundial 2026. El combinado de Luis de la Fuente busca su segunda estrella frente a la Argentina de Leo Messi. Decenas de municipios del Archipiélago instalarán pantallas gigantes para seguir el encuentro a partir de las 20:00 horas.
Los diferentes ayuntamientos e instituciones insulares han confirmado un despliegue sin precedentes de zonas de ocio al aire libre. La masiva respuesta de los aficionados en semifinales ha motivado que se dupliquen los espacios públicos disponibles en las Islas. Estos recintos combinarán la retransmisión deportiva, música en directo y actividades de animación familiar.
Esta cita deportiva paralizará el Archipiélago en una jornada de máxima expectación. El choque por el trono del fútbol global movilizará a residentes locales y a miles de turistas. Los accesos a todos los recintos públicos habilitados serán gratuitos hasta completar los aforos permitidos por seguridad.
Dónde ver el partido en la Isla de Tenerife
En Tenerife, más de una veintena de municipios abrirán sus plazas y recintos principales. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife instalará el mayor dispositivo en la Zona Portuaria. Este espacio aprovechará la infraestructura del Tenerife Cook Music Fest y abrirá a las 18:00 horas. El recinto tiene capacidad para 10.000 personas.
Por su parte, La Laguna ampliará su despliegue a cinco pantallas gigantes distribuidas en diferentes barrios y pueblos. Los puntos elegidos son la plaza del Tranvía, San Luis Gonzaga, Punta del Hidalgo, Doctor Olivera y La Concepción. A estas alternativas al aire libre se sumarán los pases comerciales en las salas de Cine Yelmo de la Isla.
En Tegueste, la cita se traslada a la plaza anexa al Terrero de Lucha desde las 17:00 horas. El Rosario aprovechará las fiestas de La Esperanza para proyectar el choque en la plaza del Adelantado.
El norte tinerfeño contará con puntos clave en Icod de los Vinos, Los Realejos y La Orotava. Garachico sumará la pantalla al Antiguo Muelle y Puerto de la Cruz lo hará en la plaza del Charco. Municipios como Buenavista del Norte, La Guancha, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula y Tacoronte también habilitarán áreas festivas.
En el sur de la Isla, Arona dispondrá de tres pantallas en Las Galletas, Los Cristianos y Valle San Lorenzo. Adeje reunirá a la afición en la plaza de Los Olivos, y Arico lo hará en el Porís de Abona. Granadilla de Abona, Guía de Isora, Santiago del Teide, Arafo y Güímar completan la oferta en la comarca sureña.
Gran Canaria se suma a la fiebre de la Roja
La expectación se extiende con fuerza a la provincia oriental. En la Isla de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ubicará una gran pantalla en la Plaza de la Música. Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Instituto Municipal de Deportes y el Cabildo insular. El Centro Comercial Los Alisios y el Burger Fest de la Plaza de Canarias ofrecerán también retransmisiones en directo.
El resto de la Isla presentará una alta actividad. Telde proyectará el encuentro en el parque de San Juan, y Arucas lo hará en la calle León y Castillo. Localidades como Teror, Gáldar, Santa Brígida, San Mateo, San Bartolomé de Tirajana, Ingenio, Artenara y Firgas dispondrán de áreas preparadas.
Pantallas gigantes en Lanzarote y Fuerteventura
En Lanzarote, las instituciones locales han organizado importantes áreas de visionado para la afición. Arrecife desplegará pantallas en el Parque Temático con previsión de una asistencia multitudinaria. El consistorio ha activado un plan especial de movilidad y habilitará aparcamientos en la zona de Las Salinas.
La Comisión de Fiestas de Valterra repetirá su montaje en la plaza del barrio. Haría optará por una pantalla LED de cinco por tres metros en la explanada de la playa de La Garita. Tías instalará su zona en la Plaza del Varadero de Puerto del Carmen. Yaiza aprovechará las Fiestas del Carmen en la plaza municipal de Playa Blanca.
La Palma, La Gomera y El Hierro completan el despliegue
En la Isla de La Palma, Santa Cruz de La Palma colocará una pantalla en la Avenida Marítima. Los Llanos de Aridane montará gradas y zonas gastronómicas en la plaza de España, y Breña Alta retransmitirá la final desde la plaza de Los Álamos.
En La Gomera, Valle Gran Rey ligará el partido a las fiestas patronales en el Puerto de Vueltas. El evento culminará por la noche con la celebración de un festival de música reggae. Finalmente, en El Hierro, El Pinar contará con dos pantallas en el Mentidero y La Restinga. La Frontera reunirá a los seguidores en Tigaday, mientras que Valverde lo hará en el Polideportivo de Isora.