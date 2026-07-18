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Todo lo que necesitas saber si vas a ver la final del Mundial en Santa Cruz: Djs, atracciones y entrada gratuita limitada

Hasta un total de 10.000 personas podrán disfrutar en Santa Cruz de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina
Varios aficionados de la Selección Española. EP
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Hasta un total de 10.000 personas podrán disfrutar en Santa Cruz de Tenerife y de manera gratuita de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina este domingo dentro del recinto del Cook Music Fest, donde se han habilitado varias pantallas gigantes y animación previa desde las 18 horas.

El partido arrancará a las 20 horas (hora canaria) y durante todo el encuentro habrá a disposición de los asistentes zona de hostelería y animación. La iniciativa es una colaboración del festival con el Ayuntamiento capitalino, el Cabildo de Tenerife y la Autoridad portuaria.

El Cook Music Fest ha detallado que habrá música, DJs y atracciones, así como más de 25 puestos de hostelería con foodtrucks y productos de kilómetro 0

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