Todos los municipios de Tenerife donde habrá pantalla gigante para ver la final del Mundial

La isla de Tenerife se prepara para vivir este domingo, 19 de julio, una jornada histórica. Ayuntamientos de toda la Isla instalarán pantallas gigantes en plazas y espacios públicos para seguir la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, cuyo inicio está previsto para las 20:00 horas.
Desde Santa Cruz hasta Buenavista del Norte, pasando por La Laguna, Arona, Granadilla de Abona, Güímar o Puerto de la Cruz, miles de aficionados podrán reunirse para animar a la selección española. Muchos municipios completarán la retransmisión con música, actividades infantiles, restauración y animación previa.
Santa Cruz habilita un recinto para 10.000 personas en el puerto
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo, la Autoridad Portuaria y la promotora del Tenerife Cook Music Fest 2026 habilitarán un espacio gratuito en la zona portuaria de la capital.
El recinto abrirá sus puertas a las 18:00 horas y contará con pantallas gigantes, servicios de hostelería y animación antes del comienzo del encuentro.
La organización ha establecido un aforo máximo de 10.000 personas. El acceso se controlará en la entrada hasta completar la capacidad del recinto, aunque el Ayuntamiento comunicará a través de sus canales oficiales las condiciones definitivas para garantizar una entrada ordenada.
Las pantallas y los servicios permanecerán operativos durante todo el encuentro, incluso si la final se prolonga a la prórroga o a una tanda de penaltis.
También se desplegará un dispositivo especial de seguridad y tráfico para regular los accesos y facilitar la salida de los asistentes al término del partido.
Cinco pantallas gigantes en La Laguna
San Cristóbal de La Laguna será uno de los municipios con una mayor oferta. El Ayuntamiento instalará cinco pantallas en diferentes puntos:
- Plaza del Tranvía, en La Cuesta.
- Plaza de San Luis Gonzaga, en Taco.
- Punta del Hidalgo.
- Calle Doctor Olivera.
- Aledaños de la iglesia de La Concepción.
En el entorno de La Concepción también se habilitará una zona de ocio con música en directo a cargo de un DJ. La iniciativa llega después de la buena acogida registrada durante la semifinal disputada por España frente a Francia.
Música y fútbol en la plaza de El Médano
La plaza de El Médano, en Granadilla de Abona, volverá a convertirse en un gran punto de encuentro para los aficionados.
La programación comenzará a las 18:00 horas con animación musical y sesiones de DJs. A las 20:00 horas se retransmitirá la final en una pantalla gigante instalada en la propia plaza.
Arona repartirá la final entre tres núcleos
El Ayuntamiento de Arona colocará pantallas gigantes en tres enclaves del municipio:
- Plaza Dionisio González, en Las Galletas.
- Plaza de La Pescadora, en Los Cristianos.
- Plaza de Valle San Lorenzo.
La programación arrancará a las 19:00 horas con la emisión de la previa, el análisis de los equipos y la cuenta atrás para el comienzo del partido.
El Consistorio recomienda acudir con antelación ante la importante afluencia de público que se espera en las tres plazas.
Adeje, Candelaria y Guía de Isora
En Adeje, la final podrá seguirse desde la plaza de Los Olivos, donde se instalará una pantalla gigante para el encuentro entre España y Argentina.
Candelaria hará lo propio en la plaza de Santa Ana. El Ayuntamiento anima a los asistentes a acudir con la camiseta de la selección y participar en el ambiente festivo desde antes de las 20:00 horas.
Guía de Isora retransmitirá el partido en la plaza de Nuestra Señora de la Luz. La previa comenzará a las 19:30 horas y el acceso será libre.
La Orotava, Santa Úrsula y Los Realejos
La Orotava instalará una pantalla gigante en la plaza del Quinto Centenario para que la afición pueda seguir la final de manera colectiva.
En Santa Úrsula, la programación arrancará a las 17:00 horas en la plaza de San Mateo. Habrá pintacaras, futbolines, porterías, una diana de fútbol y música antes de la retransmisión.
Los Realejos reunirá a los aficionados en la plaza de San Agustín, donde el encuentro podrá verse desde las 20:00 horas.
Dos puntos de retransmisión en Güímar
El municipio de Güímar contará con dos pantallas gigantes:
- Plaza de San Pedro.
- Plaza de Las Indias, en el Puertito de Güímar.
Ambos espacios permitirán seguir la final y animar a España en distintos puntos del municipio.
Arico prepara una tarde de animación en el Porís
Arico instalará una pantalla gigante en la plaza del Mercadillo, en el Porís de Abona.
La programación comenzará a las 19:00 horas con pintacaras, música ambiente y animación. El partido se proyectará a partir de las 20:00 horas.
El Ayuntamiento invita a los aficionados a acudir con camisetas, bufandas y gorras para teñir de rojo el recinto.
Buenavista, Arafo y Puerto de la Cruz
Buenavista del Norte retransmitirá el partido desde las 20:00 horas en la plaza de Los Remedios.
En Arafo, la celebración tendrá lugar en la plaza de San Juan Degollado. Las actividades comenzarán a las 18:00 horas e incluirán música, kioscos, cantina y ambiente previo a la final.
Puerto de la Cruz concentrará a la afición en la plaza del Charco desde las 19:00 horas.
La Matanza, La Victoria y Tacoronte
La Matanza de Acentejo instalará una pantalla en la plaza del Mercado. La actividad comenzará a las 18:30 horas e incluirá un espacio para el intercambio de cromos entre aficionados.
La Victoria de Acentejo ha preparado una completa jornada en la plaza de San Juan. Desde las 17:00 horas habrá DJ en directo, pintacaras, sorteos, puestos de comida, castillos hinchables y talleres. La final se proyectará posteriormente en una gran pantalla.
Tacoronte también comenzará su programación a las 17:00 horas en la plaza del Cristo. El público encontrará castillos hinchables, pintacaras, intercambio de cromos y música antes de la retransmisión.