Pantalla gigante en Santa Cruz de Tenerife para ver la final del Mundial: cómo conseguir las invitaciones gratis

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife, la Autoridad Portuaria y la promotora del Tenerife Cook Music Fest 2026 habilitarán un espacio gratuito en la zona portuaria para seguir en directo la final de la Copa del Mundo de Fútbol entre España y Argentina el próximo domingo 19 de julio.
El recinto contará con pantallas gigantes, servicios de hostelería y una zona de animación previa que abrirá sus puertas a las 18:00 horas, dos horas antes del inicio del encuentro fijado para las 20:00 horas.
El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, ha confirmado que la iniciativa aprovechará la gran infraestructura técnica y de escenarios que quedará instalada tras la celebración del festival de música, que se desarrolla de jueves a sábado en el mismo espacio.
El objetivo de las administraciones implicadas es ofrecer un punto de encuentro multitudinario para que la ciudadanía de la Isla disfrute de la cita mundialista de la selección española.
Aforo limitado y control de seguridad
El acceso a la zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife será completamente gratuito, pero estará supeditado a estrictas medidas de control de seguridad para garantizar la integridad de los asistentes.
La organización ha fijado un límite de aforo de 10.000 personas, regulado mediante un control de acceso que permanecerá abierto el domingo hasta completar la capacidad máxima del recinto.
Aunque en un primer momento el consistorio capitalino detalló que sería obligatorio retirar una invitación previa, el acceso definitivo se articulará bajo un control de aforo en el propio recinto portuario.
El Ayuntamiento de Santa Cruz anunciará en los próximos días las condiciones finales y los canales oficiales para asegurar la entrada ordenada de los aficionados.
Plan de tráfico especial
Con el objetivo de ofrecer una experiencia festiva completa, el recinto dispondrá de servicios de restauración y animación en directo desde las 18:00 horas.
Además, los organizadores han garantizado la retransmisión íntegra de la final de la Copa del Mundo, asegurando que las pantallas gigantes y los servicios de hostelería seguirán activos tanto si la victoria de España se decide en los 90 minutos reglamentarios como si el partido se prolonga a la prórroga o a la tanda de penaltis.
Para el final del evento, la organización ha confirmado que se coordinará un dispositivo de seguridad con una estrecha colaboración policial para asegurar la salida fluida de las 10.000 personas previstas, así como para regular y desviar el tráfico en las inmediaciones de la zona portuaria de Santa Cruz.