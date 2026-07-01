HiperDino “colorea el verano” de sus clientes con una campaña especial sobre los Minions

La cadena de supermercados HiperDino colorea el verano de sus clientes y da la bienvenida a estos meses estivales, con el lanzamiento a partir de mañana jueves 2 de julio, de una potente campaña que homenajea a una de las sagas más populares de la gran pantalla, Los Minions.
Así, coincidiendo en la misma semana con el estreno de la séptima entrega de esta serie de largometrajes, hoy miércoles 1 de julio, denominada “Minions & Monsters”, HiperDino presenta “Colorea tu verano”, una campaña promocional que reconoce la fidelidad de sus clientes a través de un coleccionable que incluye accesorios y peluches exclusivos de dicha saga de animación, la más exitosa de la gran pantalla. Esta promoción estará vigente desde este jueves 2 de julio y hasta el 9 de septiembre, aunque el canjeo de los premios se podrá realizar hasta el 16 de septiembre.
Entre los premios que incluye “Colorea tu verano” se encuentran cuatro peluches de personajes Otto; Josh; Kevin y Blandito, además de un práctico y colorido neceser; un vaso; una versátil y utilitaria bolsa térmica y un balón de vóley para los días de playa durante este verano. “Con esta campaña queremos celebrar la llegada del verano y agradecer a nuestros clientes, su confianza en nuestros supermercados, con detalles, útiles, vistosos y familiarizados con estos personajes de animación tan queridos por todas las familias. Esta es la segunda campaña que hacemos con estos personajes como protagonistas. En 2024, también lanzamos una promoción especial con los Minions que fue todo un éxito. Por lo tanto, estamos convencidos que en esta edición, los cuatro personajes que protagonizarán nuestra campaña entrarán por la puerta grande de todos los hogares de nuestros clientes, que adoran a estas figuras” ha señalado el director de Marketing y Comunicación de HiperDino, Carlos García.
Dinámica de la Campaña
Los clientes recibirán un sello por cada 20 euros de compra, que podrán acumular en una cartilla promocional para conseguir distintos artículos de la colección Minions. La mecánica de la promoción permite obtener el vaso de forma gratuita con 5 sellos, y el resto de artículos mediante la acumulación de 20 sellos. Asimismo, los clientes tendrán la posibilidad de adelantar el canje de algunos productos aportando una combinación de sellos y una cantidad económica reducida.
La campaña que se desarrollará en las tiendas HiperDino; SuperDino y en compra online, contará con una destacada presencia en los puntos de venta mediante expositores temáticos, materiales gráficos y acciones de comunicación en tienda, reforzando la experiencia de compra y el vínculo emocional con una de las licencias infantiles y familiares más reconocidas a nivel mundial.
Sobre HiperDino
HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.
Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 293 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos, una dark store y una red de tiendas adaptadas a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.
A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.