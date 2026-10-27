DISA, la energía que llevamos dentro

Hay energías que no se miden solo en kilovatios o litros de combustible. Se reconocen en el trayecto diario por carretera de regreso a casa, en una familia que enciende la luz al caer la tarde, en un comercio que abre cada mañana, en la gastronomía que surge de los fogones de un restaurante, en un avión que conecta las islas o en una empresa que puede seguir creciendo. Desde hace 93 años, DISA forma parte de esa energía cotidiana que mueve Canarias y acompaña la vida de quienes la habitan.
Nacida en las islas y profundamente vinculada a ellas, la compañía ha avanzado al mismo ritmo que el Archipiélago y su gente. Ha estado presente en la evolución de su industria, el transporte, el turismo, el comercio, la cultura y el ocio, y ha respaldado a miles de pequeñas y medianas empresas. Su historia, como la de cada persona que reside en las islas, está marcada también por la necesidad de adaptación y superación en territorio fragmentado, alejado del continente y marcado por una orografía que convierte cada suministro en un desafío singular.
En esa realidad, llevar energía a todos los rincones es mucho más que una actividad empresarial: es un compromiso con la cohesión de Canarias. DISA está presente en las ocho islas y garantiza el mismo respaldo energético con independencia del tamaño de cada mercado o de su rentabilidad. Cerca de 200 estaciones de servicio, siete instalaciones de almacenamiento y la capacidad de hacer llegar bombonas de gas hasta La Graciosa convierten ese compromiso en una red tangible que evita que la insularidad genere desigualdad.
Pero las infraestructuras no explican por sí solas esta historia. Su motor son las 2.100 personas que trabajan en las islas para atender las necesidades energéticas de cada cliente. En la última década, DISA ha creado 700 puestos de trabajo —un crecimiento del 50% respecto a 2015— y se ha consolidado como uno de los principales empleadores privados del Archipiélago. Ingenieros, especialistas en energía, logística, seguridad, sostenibilidad, atención al cliente, análisis de datos y muchas otras disciplinas aportan el conocimiento que permite operar instalaciones esenciales con eficiencia y seguridad.
Ese empleo ayuda, además, a retener talento formado en las universidades y centros canarios. A él se suma la actividad generada entre sus proveedores, más del 90% locales. Así, la energía que DISA lleva dentro se traduce en oportunidades para desarrollar un proyecto profesional sin abandonar las islas.
Impulsar la transición sin dejar a nadie atrás
Cumplir 93 años no significa mirar únicamente al pasado. DISA quiere seguir participando en las grandes transformaciones energéticas de Canarias y ha asumido el reto de impulsar una transición progresiva, adaptada a la realidad insular. El objetivo es avanzar hacia un modelo con menos emisiones sin comprometer la seguridad del suministro ni convertir la energía en un bien inasequible.
En la última década, la compañía ha diversificado su actividad con soluciones de ahorro y eficiencia, combustibles y electricidad renovable, energías alternativas y tecnologías orientadas a reducir la huella de carbono de hogares, vehículos y empresas. También participa en la búsqueda de recursos geotérmicos en el subsuelo canario, una vía que podría producir electricidad renovable las 24 horas del día, al margen de las condiciones meteorológicas.
Una energía que también se comparte
La relación de DISA con Canarias trasciende su actividad empresarial. La compañía mantiene una vinculación con el tejido económico, social, educativo y deportivo. Su apoyo al fútbol, el baloncesto, el deporte femenino, la lucha canaria, la vela latina y el motor busca impulsar cohesión y proyección para el talento canario.
La Fundación DISA canaliza la vertiente más social de ese compromiso, con la educación, la igualdad de oportunidades y la cohesión como ejes. En 2025 participó en más de 130 iniciativas —52 propias y 78 junto a otras entidades— que beneficiaron a más de 580.000 personas.
Noventa y tres años después de su nacimiento, DISA continúa mirando al futuro desde el mismo lugar: Canarias. Su trayectoria se ha construido llevando energía allí donde hacía falta, creando empleo, conectando territorios y apoyando a su gente. Porque la energía que llevamos dentro no es solo la que hace funcionar las cosas. Es la que une, transforma y permite imaginar el mañana.