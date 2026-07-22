Santiago Pérez abandona la acusación del caso Reparos tras cuestionar el archivo de 80 decretos

Santiago Pérez ha formalizado su retirada como acusación popular en el caso Reparos de La Laguna al discrepar del último auto de la Audiencia Provincial, que archivó la investigación para ocho de los nueve encausados y dejó únicamente bajo investigación al exalcalde José Alberto Díaz por la prórroga del contrato de limpieza.
El profesor de Derecho Constitucional considera que el tribunal cometió “errores evidentes” al cerrar la causa sobre 80 decretos vinculados a pagos por unos 83 millones de euros, pese a los reparos formulados durante años por la Intervención municipal. A su juicio, no puede reducirse a simples irregularidades administrativas una práctica que los informes internos calificaban de nula de pleno derecho.
Pérez también ve “incomprensible” que la Audiencia mantenga la investigación sobre un decreto de Díaz y no analice otro firmado en 2012 por Fernando Clavijo, relacionado con la exención a la empresa Urbaser de renovar buena parte de la flota del servicio de limpieza. Sostiene que esa decisión habría provocado un perjuicio económico mayor para el Ayuntamiento y podría presentar indicios de malversación.
El denunciante recuerda además que la Fiscalía Anticorrupción apoyó inicialmente la acusación por prevaricación continuada, aunque cambió de criterio tras el auto del Tribunal Supremo de 2023 que descartó responsabilidad penal en la pieza separada que afectaba a Clavijo. Con este escenario, Pérez comunica su desistimiento definitivo de la acusación popular.