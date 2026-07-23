Urbanismo, a punto de iniciar las obras en el mamotreto de Añaza para evitar el acceso de personas

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Gerencia de Urbanismo, está a punto de iniciar las obras de urgencia en el edificio abandonado de Añaza, más conocido como mamotreto de Añaza, con el objetivo de impedir el acceso de más personas al interior de esta infraestructura en ruinas y en la que el pasado diciembre falleció una menor de edad al caer al vacío desde la quinta planta y la semana pasada Policía Nacional y Policía Local lograron impedir que otro joven, que previamente se había colado en el interior, se lanzara desde la parte superior de la edificación.
La concejala de Urbanismo, Zaida González, anunció ayer a DIARIO DE AVISOS que el próximo lunes está prevista la firma del acta de raplanteo, un procedimiento necesario para dar legalidad al comienzo de los trabajos previstos. “Una vez se suscriba el documento se podrán iniciar las actuaciones de carácter urgente en esta infraestructura, las cuales consistirán en la demolición de las rampas que van desde la planta cero a la cuarta, se retirará el acopio de tierra que permite acceder por la planta sexta y se sellará, con mallas electrosoldadas, los puntos más vulnerables para intentar que entren más personas”, detalló la edil.
Los trabajos a llevar a cabo ya han sido adjudicados, tras quedar desierta la licitación inicial, mediante un negociado sin publicidad. La empresa Demoliciones y Derribos Tenerife será la encargada de acometer dichas actuaciones, para lo que se destinarán 113.000 euros con un plazo de ejecución estimado de dos meses.
González recordó que esta estructura abandonada en la costa de Añaza, desde hace más de 50 años, “ya cuenta con señalética en varios idiomas avisando del peligro, además de que existen vallas en todo el perímetro que, a cada momento, hay que reponerlas porque son vandalizadas”. No obstante, con estas nuevas medidas se busca impedir que las personas entren a esta edificación que consta de 25 plantas, en la cual su interior quedó inacabado tras la quiebra de la promotora que iba a construir un hotel en la zona.
En el pliego técnico de las nuevas acciones a acometer, previas a su futura demolición, también destaca la reparación de parte del vallado, el enrejado de huecos accesibles en la fachada y la eliminación del sendero de acceso al inmueble desde la calle Mayántigo, para lo cual se realizarán labores de excavación y desmonte del terraplén ahora existente.
Demolición
El Ayuntamiento capitalino ha llevado a cabo desde 2008 varias intervenciones en este edificio con el reto principal de lograr su demolición. “Hemos logrado que el Gobierno de Canarias y el Cabildo aporten dinero para demoler la infraestructura, cuyo coste será de 3 millones de euros, pero estamos finalizando el procedimiento de expropiación que, además, tiene una problemática añadida con los múltiples propietarios del hotel, la mayoría extranjeros. Un paso necesario para registrar la infraestructura a nombre del Consistorio y derruirla”, destacó.