Todo lo que se sabe sobre el rescate de un joven en el mamotreto de Añaza

La rápida intervención de los servicios de emergencia de la capital tinerfeña han permitido rescatar este viernes a un joven que se había introducido desde primera hora de la mañana en el mamotreto de Añaza, una edificación abandonada en Santa Cruz de Tenerife, con intenciones autolíticas. La mediación de un equipo de negociación policial resultó clave para resolver el suceso de forma segura.
Según informó la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, el afectado desistió de su actitud tras las labores desarrolladas por el personal negociador de la Policía Nacional.
Una vez controlada la situación, efectivos de Bomberos de Tenerife colaboraron en su evacuación segura del inmueble en ruinas.
En el dispositivo también participaron de forma activa agentes locales y recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Así fue el despliegue en el mamotreto de Añaza
El incidente comenzó durante la mañana de este viernes, cuando se activaron las alertas por la presencia del varón en el interior de la estructura inacabada de la Isla. Ante el riesgo inminente en esta edificación abandonada, los cuerpos de seguridad coordinaron un amplio despliegue en la zona para asegurar el perímetro.
Agentes de la Policía Local regularon los accesos al entorno del mamotreto de Añaza, mientras que los especialistas de la Policía Nacional asumieron la gestión directa de la situación. Fueron los negociadores de este cuerpo estatal quienes entablaron comunicación con el joven hasta lograr que depusiera su intención inicial.
Tras asegurar al afectado, los Bomberos de Tenerife intervinieron para facilitar su salida del inmueble debido a las malas condiciones de la estructura. En el exterior, el personal del SUC realizó la primera asistencia sanitaria y el posterior traslado del afectado a un centro hospitalario.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias judiciales correspondientes.
Canales de ayuda y prevención
Ante situaciones de crisis psicológica, conductas autolíticas o ideación suicida, el Ministerio de Sanidad mantiene activo el teléfono de ayuda y prevención. Se trata de la Línea 024 (de atención a la conducta suicida), un servicio público de alcance nacional, gratuito, confidencial y disponible durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Asimismo, el teléfono de emergencias 112 en el Archipiélago cuenta con personal de psicología especializado para intervenciones de urgencia inmediata.