CajaCanarias programa en La Palma seis citas de su Otoño Cultural 2026

La Fundación CajaCanarias acaba de presentar el Otoño Cultural 2026 en La Palma, una propuesta que volverá a convertir su espacio de la capital palmera en un lugar de encuentro para la música, las artes escénicas y el diálogo. La agenda se desarrollará del 18 de septiembre al 31 de octubre, y el horario general de comienzo de las actividades será las 20.00 horas, salvo aquellas en las que se indique otro. Toda la información, así como la venta de entradas, con precios especiales para el programa Amigos de la Fundación, se encuentra disponible en la web www.cajacanarias.com.
El calendario se abre el 18 de septiembre con un concierto de Fabiola Socas, quien presenta su proyecto Postal a Venezuela, en colaboración con el músico Jesús Pingüino González y el percusionista Juan Cruz Iriza. El recital, basado en un doble CD grabado en 2024 de título homónimo, es un homenaje a aquellas personas que emigraron a Venezuela y ahora retornan a Canarias con sus hijos. Las composiciones reflejan las recíprocas influencias entre los géneros canarios y venezolanos.
MIKEL LÓPEZ ITURRIAGA Y MARIOLA CUBELLS
Al día siguiente tendrá lugar el encuentro La risa, la comida, la televisión y las redes sociales, con el periodista gastronómico Mikel López Iturriaga, fundador y responsable de El Comidista, y la periodista y analista audiovisual Mariola Cubells. El diálogo incluirá una edición especial en directo de Aló Comidista, el consultorio gastronómico de Iturriaga, una de las secciones más seguidas de El País.
El día 25, la palabra y la música se encontrarán en Amar, una propuesta del actor Alberto San Juan y el guitarrista y compositor Fernando Egozcue. El espectáculo reúne una selección del trabajo que ambos han desarrollado conjuntamente durante los últimos años y plantea un recorrido íntimo por algunas de las grandes cuestiones que atraviesan la existencia. Textos y músicas dialogan para reivindicar la alegría de vivir frente a las fuerzas que pretenden limitarla, en una propuesta que combina pensamiento, emoción, sensibilidad y humor.
Benito Cabrera y José Manuel Ramos llegarán al Espacio Cultural CajaCanarias el día 26 con Étnico, un proyecto que comenzó hace ya tres años. Ambos conforman un dúo en el que la música tradicional canaria es la base de su repertorio, sin menoscabo del paseo por canciones y músicas de otras latitudes vinculadas a la identidad isleña. Los dos músicos ofrecerán un recital de canciones y géneros que, desde la sobriedad, plantea lo esencial de la música popular: recursos mínimos pero de calidad para fluir desde las raíces hacia una apuesta por lo universal y atemporal. Timple, guitarra, laúd, voz, experiencia y talento: esas son las herramientas de las que se sirven.
‘SHOW PATÉTICO’
El viernes 30 de octubre será el turno de Abián Díaz y su Show patético, un espectáculo en el que, gracias a su ingenio impredecible, creará situaciones alocadas y desconcertantes que giran a una velocidad vertiginosa. Abián Díaz es un humorista, guionista y actor canario que lleva cinco años conquistando los teatros de toda España con sus espectáculos de comedia en solitario.
La programación palmera del Otoño Cultural CajaCanarias finaliza el 31 de octubre con Check Out (11.00 horas), con entrada libre hasta completar el aforo. Esta obra de teatro familiar discurre en el vestíbulo de un hotel antiguo entre el humor, la magia, el equívoco y la ternura. Una comedia visual que transporta al público al cine mudo, plagada de sorpresa y simbolismo, donde se invita a reflexionar sobre el ritmo frenético en el que vivimos y las prioridades de nuestra propia vida.
Con Check Out, Adrián Conde no solo ha obtenido un incontestable éxito de crítica y público, sino que el autor y director argentino se alzó con el prestigioso premio Fetén 2024 como mejor intérprete, así como con el galardón al mejor espectáculo destinado al público infantil en los Premios Oh! 2024.