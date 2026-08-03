Canarias supera los 44 grados y el Teide no baja de 20 por la noche

La ola de calor se ha instalado en Canarias y las predicciones apuntan a que las temperaturas extremas incluso para esta época del año no abandonarán las Islas al menos hasta el jueves. Buena prueba de ello es que la temperatura máxima en el Archipiélago la alcanzó ayer Tasarte, en el municipio grancanario de La Aldea de San Nicolás, donde el termómetro alcanzó los 44,3 ºC.
GÜíMAR
Si nos situamos en Tenerife, la temperatura más elevada se registró en Güímar, con 37,3 grados, seguida de la capital tinerfeña, donde los termómetros alcanzaron los 37,1 durante la tarde. En este caso también resulta significativo, por ejemplo, la mínima en Las Cañadas del Teide, que se situó en los 20 ºC, aunque, eso sí, en Izaña fue de 19 ºC: donde menos calor hizo en toda la Isla.
Según los datos horarios de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), otras estaciones de Gran Canaria superaron ampliamente los 38 grados, como Lomo Pedro Alfonso, en San Bartolomé de Tirajana (40 grados); Agüimes (39,7); el Centro Forestal Doramas, en Telde (38,6), y Las Tirajanas, también en San Bartolomé de Tirajana (38,4).
Playa Blanca, en el municipio lanzaroteño de Yaiza, superó los 35 ºC y rebasaron los 34 El Paso y La Dehesa (35,5), en La Palma y El Hierro, respectivamente; el aeropuerto de Lanzarote (35,3) y Tías (34), así como Vallehermoso-Dama (34,9), en La Gomera, y en Antigua (34,1), en Fuerteventura.
El Gobierno de Canarias mantiene activada la alerta por temperaturas máximas en toda la comunidad autónoma ante un episodio de calor asociado a la entrada de una masa de aire cálido y seco de origen africano, que afecta especialmente a zonas de interior y medianías.
ALERTA MÁXIMA
Asimismo, la Dirección General de Emergencias del Ejecutivo autonómico declaró la alerta máxima por temperaturas altas y riesgo de incendios forestales en Gran Canaria a partir de las 11.00 horas de hoy, a partir de la cota 400, en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (Infoca). Este episodio de calor intenso podría llegar a superar los 40 grados en distintos puntos de la isla. La alerta afecta a las cumbres y a las zonas este, sur y oeste, mientras que el resto del Archipiélago permanece en situación de alerta, según informó la administración regional en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Pefma).
De acuerdo con las previsiones de la Aemet y otros organismos oficiales, el episodio de altas temperaturas tendrá una duración de varios días y afectará especialmente a la cuenca de Tejeda y a las medianías del sureste y oeste de Gran Canaria, donde localmente podrán alcanzarse valores superiores a los 40 grados. En el caso de la isla de Tenerife, el episodio también afectará a zonas de medianías y a puntos orientados al sudeste del área metropolitana, así como a algunos del litoral.
INVERSIÓN TÉRMICA
La Dirección General de Emergencias detalló que el fenómeno viene acompañado de una inversión térmica baja, situada inicialmente en torno a los 400 metros en Gran Canaria y entre los 500 y 700 metros en las islas occidentales, con tendencia a descender. La entrada de aire africano podría ir acompañada de calima débil, principalmente en las islas orientales, aunque inicialmente no se prevén concentraciones significativas de polvo en superficie.
Las autoridades advierten de que la situación favorece el establecimiento de una masa de aire cálido y seco en las medianías y zonas forestales, con humedades relativas inferiores al 30% por encima de la inversión.
En relación con el riesgo de incendios, el Gobierno indica que predominará el viento del nordeste (alisio) moderado, con intervalos localmente fuertes y aceleraciones en zonas expuestas y canales entre islas, un factor que será objeto de seguimiento por su posible influencia en la propagación del fuego.
La Dirección General de Emergencias precisó, asimismo, que mantendrá un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y que el nivel de alerta o su ámbito territorial podrán modificarse en función de la evolución de las predicciones meteorológicas y de los índices de riesgo de Aemet y del Gobierno de Canarias.
La Aemet pronostica hoy cielos despejados, calima en altura y temperaturas de más de 35 ºC en zonas de interior, especialmente al sur y oeste de islas montañosas y en el interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura.
En Tenerife se espera que se superen los 35 °C en zonas de medianías orientadas al sur, este y oeste, así como en el área metropolitana. Localmente, en algunos puntos orientados al sur se podrán alcanzar 37 °C. Las mínimas no bajarán de los 25 °C en estas zonas. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el oeste y litoral sureste, sin descartar alguna racha muy fuerte en la madrugada y a últimas horas. En cumbres, viento del este de flojo a moderado.