Canarias roza los 45 grados en el día más sofocante del verano y eleva a máxima la alerta

Canarias ha vivido este domingo una de las jornadas más sofocantes de la actual ola de calor, con temperaturas que han superado los 40 grados en Gran Canaria, La Gomera y Tenerife. El registro más elevado se produjo en Tasarte, donde los termómetros alcanzaron los 44,3 grados.
Gran Canaria concentró los valores más extremos del día. Además de Tasarte, se registraron 42,8 grados en Rosiana Baja, 41,5 grados en Lomo Pedro Alfonso, en San Bartolomé de Tirajana, y 40,8 grados en Fataga.
ℹ️ Les contamos las temperaturas más altas registradas este domingo en las islas:— Televisión Canaria Noticias (@RTVCCanarias) August 2, 2026
☀️El Hierro: Timijiraque 39.4º; La Dehesa 37,2ºC
⛱️La Palma: Miraflores (S.C La Palma) 36.4º; El Paso 36º
🌄La Gomera: Chejelipes 40.9º; Alojera 38.1º
🫠Tenerife: Igueste de San Ándres (S.C.…
Ante el empeoramiento de las previsiones, el Gobierno de Canarias ha elevado a alerta máxima la situación por altas temperaturas y riesgo de incendios forestales en Gran Canaria. La medida entrará en vigor a partir de las 11.00 horas de este lunes, 3 de agosto.
El resto del Archipiélago continuará en situación de alerta por calor. Asimismo, seguirá activa la alerta por riesgo de incendios forestales en las islas occidentales.
Más de 40 grados en La Gomera y Tenerife
La Gomera también superó ampliamente la barrera de los 40 grados. La localidad de Chejelipes alcanzó los 40,9 grados, mientras que en Alojera se registraron 38,1 grados.
En Tenerife, Igueste de San Andrés, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, llegó a los 40,5 grados. En San Andrés se alcanzaron los 39,8 grados y en Valle Grande los termómetros marcaron 39 grados.
El Hierro registró 39,4 grados en Timijiraque y 37,2 grados en La Dehesa. En La Palma, Miraflores, en Santa Cruz de La Palma, alcanzó los 36,4 grados, mientras que El Paso llegó a los 36.
Fuerteventura roza los 39 grados
En Fuerteventura, la temperatura más elevada se registró en Morro Jable, con 38,8 grados. Pájara y Gran Tarajal alcanzaron los 38,5 grados, mientras que Tiscamanita llegó a los 38,4.
Lanzarote presentó valores algo más moderados, aunque igualmente elevados. Yaiza registró 35,9 grados y el aeropuerto de San Bartolomé alcanzó los 35,4.
En La Graciosa, Caleta del Sebo marcó una máxima de 30,5 grados.
La ola de calor continuará varios días
La última actualización del Gobierno de Canarias deja atrás las previsiones iniciales, que apuntaban a una pérdida progresiva de intensidad de la ola de calor desde este lunes.
Los datos analizados por el Ejecutivo autonómico indican ahora que el episodio persistirá durante varios días y tendrá una incidencia especialmente importante en Gran Canaria, donde coincidirán las altas temperaturas con un elevado riesgo de incendios forestales.