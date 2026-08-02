El Gobierno eleva a alerta máxima la ola de calor en Canarias: las Islas más afectadas y cuándo acabará

El Gobierno de Canarias ha elevado a alerta máxima la situación por altas temperaturas y riesgo de incendios forestales en Gran Canaria ante el empeoramiento de las previsiones meteorológicas. La medida entrará en vigor a partir de las 11.00 horas de este lunes, 3 de agosto.
El resto del Archipiélago se mantendrá en situación de alerta por calor. Además, la alerta por riesgo de incendios forestales continuará activa en las islas occidentales.
La actualización contradice las previsiones iniciales que apuntaban a una pérdida progresiva de intensidad de la ola de calor desde este lunes. Los últimos datos analizados por el Ejecutivo autonómico reflejan que el episodio persistirá durante varios días y tendrá una incidencia especialmente importante en Gran Canaria.
En esta Isla, las temperaturas afectarán principalmente a la cuenca de Tejeda y a las medianías del sureste y oeste, donde localmente podrán superarse los 40 grados.
La decisión se ha adoptado a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, dentro del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y del Plan INFOCA.
El calor también persistirá en Tenerife
En Tenerife, las temperaturas más elevadas se registrarán en las medianías, en las zonas orientadas al sureste del área metropolitana y, de manera puntual, en algunos puntos costeros.
El episodio estará acompañado por una inversión térmica situada inicialmente en torno a los 400 metros en Gran Canaria y entre los 500 y los 700 metros en las islas occidentales. La previsión apunta a que esta capa descenderá progresivamente.
Esta configuración mantendrá un ambiente especialmente cálido y seco en las medianías, zonas altas y áreas forestales, con humedades relativas inferiores al 30 % por encima de la inversión térmica.
La entrada de aire africano también podrá dejar calima débil, principalmente en las islas orientales, aunque inicialmente no se esperan concentraciones importantes de polvo en superficie.
El viento aumenta el peligro de propagación del fuego
A las altas temperaturas y la baja humedad se sumará el viento del nordeste, que soplará con intensidad moderada y con intervalos localmente fuertes en zonas expuestas y canales entre islas.
El Gobierno de Canarias advierte de que el viento puede favorecer la propagación de un posible incendio forestal. Los diferentes modelos meteorológicos muestran un aumento progresivo del riesgo durante los próximos días, especialmente este lunes.
La Dirección General de Emergencias mantendrá un seguimiento permanente de la situación y no descarta ampliar territorialmente la alerta máxima por incendios en función de la evolución de las predicciones y de los índices de riesgo.
Además, desde las 15.00 horas de este domingo permanece activa la situación de prealerta por viento en todas las Islas. Se esperan rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora, principalmente en las vertientes sureste y oeste, desde las costas hasta las medianías.
Recomendaciones ante el calor
Emergencias recomienda evitar el ejercicio físico durante las horas centrales del día, permanecer en lugares frescos, beber líquidos con frecuencia y protegerse del sol cuando sea necesario permanecer en el exterior.
También se aconseja realizar comidas ligeras y regulares y evitar el consumo de alcohol. Se debe prestar una atención especial a las personas mayores, los menores y quienes padecen enfermedades crónicas.
Las personas que toman medicamentos deben consultar con un profesional sanitario si estos pueden afectar a la regulación de la temperatura corporal o requieren algún ajuste durante el episodio.
Máxima precaución en zonas forestales
Ante el riesgo de incendios, el Gobierno de Canarias pide no arrojar colillas, fósforos o residuos en zonas arboladas y evitar el lanzamiento de voladores, petardos o cualquier artefacto que contenga fuego cerca de terrenos forestales, agrícolas o urbanizaciones próximas al monte.
La población deberá respetar las restricciones establecidas por los cabildos y ayuntamientos sobre el acceso a zonas forestales y la realización de trabajos que puedan generar chispas o provocar un incendio.
En caso de observar humo o fuego, es fundamental llamar inmediatamente al 112, ya que una intervención rápida puede evitar que las llamas se propaguen sin control.
Precaución ante las rachas de viento
Emergencias también recomienda retirar de ventanas, balcones y azoteas las macetas y los objetos que puedan caer a la vía pública.
Se aconseja mantenerse alejado de edificios en construcción o en mal estado, andamios, grúas, vallas publicitarias y otros elementos que puedan ser arrastrados por el viento.
Durante los desplazamientos se debe extremar la precaución ante la posible presencia de ramas, mobiliario urbano u otros obstáculos en las carreteras y calles, así como evitar el tránsito por jardines y zonas arboladas.
Cuándo empezarán a bajar las temperaturas
La previsión disponible apunta a que el lunes, 3 de agosto, comenzará una disminución gradual del calor más extremo. No obstante, algunas zonas seguirán registrando temperaturas altas, sobre todo en medianías y áreas interiores.
El episodio no desaparecerá de forma inmediata porque la masa de aire cálido y seco seguirá afectando a determinadas cotas. Además, Sanidad advirtió de que los avisos por riesgo para la salud podrían mantenerse durante el fin de semana y el inicio de la nueva semana.
El descenso será más apreciable a partir del martes, 4 de agosto, cuando se espera que el ambiente deje de ser tan extremo en la mayor parte del Archipiélago.
Esto no significa que vaya a dejar de hacer calor. Agosto continuará con temperaturas propias del verano, pero se reducirá la extensión de las zonas que superan los umbrales de aviso.