Cuándo acabará la ola de calor en Canarias: el día en que comenzarán a bajar las temperaturas

La fase más intensa de la ola de calor en Canarias comenzará a remitir después de este domingo, 2 de agosto. Sin embargo, el alivio no llegará al mismo tiempo a todas las Islas: el lunes todavía se esperan temperaturas elevadas en medianías y zonas altas, mientras que el descenso será más claro a partir del martes.
Aemet ya no mantiene vigente un aviso especial por ola de calor, aunque este domingo continúan activos avisos por temperaturas máximas. Gran Canaria concentra el nivel más alto, con previsiones de hasta 39 ºC en algunas zonas.
Por tanto, no puede hablarse de un final brusco del episodio. El calor perderá intensidad progresivamente desde el lunes, pero todavía podrán registrarse valores superiores a los habituales en puntos del interior, medianías y cumbres.
El domingo será uno de los días más duros
Este domingo continúa marcado por temperaturas muy elevadas en buena parte del Archipiélago. Aemet prevé que se superen los 37 ºC en las cumbres y medianías del sur y oeste de Gran Canaria.
En el resto de las Islas montañosas se podrán superar los 32 ºC en medianías y alcanzar los 35 ºC en algunos puntos.
Los registros de la mañana ya reflejaron la intensidad del episodio. Pájara, en Fuerteventura, y San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, alcanzaron los 36,5 ºC antes de las 10.00 horas, según los datos de Aemet recogidos por Europa Press.
A estas temperaturas se suma la dificultad para refrescar durante la noche. En buena parte de las estaciones analizadas, las mínimas no bajaron de los 20 ºC.
Cuándo empezarán a bajar las temperaturas
La previsión disponible apunta a que el lunes, 3 de agosto, comenzará una disminución gradual del calor más extremo. No obstante, algunas zonas seguirán registrando temperaturas altas, sobre todo en medianías y áreas interiores.
El episodio no desaparecerá de forma inmediata porque la masa de aire cálido y seco seguirá afectando a determinadas cotas. Además, Sanidad advirtió de que los avisos por riesgo para la salud podrían mantenerse durante el fin de semana y el inicio de la nueva semana.
El descenso será más apreciable a partir del martes, 4 de agosto, cuando se espera que el ambiente deje de ser tan extremo en la mayor parte del Archipiélago.
Esto no significa que vaya a dejar de hacer calor. Agosto continuará con temperaturas propias del verano, pero se reducirá la extensión de las zonas que superan los umbrales de aviso.
Gran Canaria tardará más en notar el alivio
Gran Canaria ha sido una de las Islas más castigadas por el episodio. Las temperaturas más altas se han concentrado en las medianías y zonas interiores orientadas al sur y al oeste.
El Gobierno de Canarias explicó que la masa de aire africano podía dejar valores iguales o superiores a 34 ºC y superar puntualmente los 38 ºC. La inversión térmica baja también ha favorecido un ambiente especialmente cálido y seco en medianías y zonas altas.
Por esta razón, el descenso puede ser más lento en la cuenca de Tejeda y en sectores del sur y oeste de la Isla. Las costas expuestas al alisio podrían notar antes una reducción de las temperaturas.
El calor seguirá presente el lunes en Tenerife
Tenerife también continuará bajo temperaturas elevadas durante el lunes, especialmente en medianías y zonas altas.
Las áreas más expuestas serán el norte, el sur, el oeste y algunos puntos del área metropolitana. Sanidad había activado avisos de riesgo por calor en numerosos municipios de la Isla y advirtió de la persistencia del episodio al comienzo de la semana.
En las costas abiertas al nordeste, el refuerzo del viento alisio puede ayudar a moderar el ambiente. En cambio, las vertientes protegidas y las zonas elevadas pueden mantener valores altos durante más tiempo.
El viento ayudará a desplazar el aire cálido
El aumento del viento previsto desde la tarde del domingo contribuirá a cambiar progresivamente la situación meteorológica.
El Gobierno de Canarias ha activado una prealerta por viento en todo el Archipiélago ante la posibilidad de rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Las vertientes sureste y oeste serán las más expuestas.
El refuerzo del alisio puede favorecer una renovación del aire en algunas zonas. Sin embargo, también mantiene elevado el riesgo de propagación de incendios forestales cuando coincide con temperaturas altas, baja humedad y vegetación seca.
Las alertas pueden durar más que la ola de calor
El final meteorológico del episodio no implica necesariamente la retirada inmediata de todas las alertas.
El Gobierno de Canarias puede mantener las medidas por riesgo de incendios forestales mientras persistan la sequedad del terreno, las altas temperaturas en zonas forestales y el viento. La alerta afecta a Gran Canaria y a las Islas occidentales desde finales de julio.
Los avisos sanitarios también se calculan teniendo en cuenta la duración del calor y su impacto acumulado sobre la población. Salud Pública considera especialmente vulnerables a mayores de 65 años, menores de cuatro, personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan o realizan ejercicio al aire libre.
En resumen, la ola de calor comenzará a aflojar este lunes y remitirá de forma más clara desde el martes, aunque el calor intenso podrá persistir localmente y las alertas autonómicas podrían mantenerse durante más tiempo.