Canarias es un horno: los termómetros alcanzan los 36,5 ºC antes de las 10.00 horas

Pájara, en Fuerteventura, y San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, alcanzaron los 36,5 ºC antes de las 10.00 horas de este domingo. El Archipiélago continúa en alerta por altas temperaturas, con mínimas que apenas bajaron de los 20 ºC durante la madrugada.
Los datos provisionales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogidos por Europa Press, reflejan también mínimas muy altas. Solo la estación de Izaña, en Tenerife, bajó de los 20 ºC durante la madrugada entre los puntos citados.
Pájara alcanza los 36,5 ºC a primera hora
La estación situada en Pájara, en Fuerteventura, registró 36,5 ºC a las 09.50 horas. Apenas diez minutos después, el Puerto de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, alcanzaba los 34,5 ºC.
Gran Canaria anotó valores similares durante la mañana. La estación de San Bartolomé de Tirajana llegó a los 36,5 ºC a las 10.00 horas.
A esa misma hora, Agüimes registraba 34,4 ºC. El aeropuerto de Gran Canaria había alcanzado poco antes, a las 09.30 horas, una temperatura de 34,3 ºC.
Los registros muestran que el calor intenso apareció desde las primeras horas del día, antes del periodo habitual de máximas, que suele producirse durante la tarde.
Noches cálidas en buena parte de Canarias
Las temperaturas mínimas también se mantuvieron elevadas durante la madrugada. Entre las estaciones mencionadas, solo Izaña bajó de los 20 ºC, con una mínima de 19 ºC a las 06.10 horas.
La Orotava registró 20 ºC a las 07.20 horas, mientras que el Roque de los Muchachos, en La Palma, marcó 20,1 ºC a las 08.00 horas.
En Gran Canaria, Teror anotó una mínima de 20,6 ºC a medianoche. Tinajo, en Lanzarote, alcanzó los 20,7 ºC a las 07.30 horas.
Estos valores reflejan la persistencia de noches tropicales, denominación utilizada cuando la temperatura mínima no baja de los 20 ºC. La falta de enfriamiento nocturno aumenta el impacto del calor, especialmente entre las personas vulnerables.
Avisos de Aemet por temperaturas de hasta 39 ºC
Aemet mantiene este domingo avisos por temperaturas máximas en Canarias. En el este, sur y oeste de Gran Canaria, la previsión contempla valores de hasta 39 ºC, especialmente en la cuenca de Tejeda y en las medianías orientadas al sur y al oeste.
Los avisos permanecen activos durante las horas centrales del día, por lo que los registros provisionales de la mañana podrían aumentar a medida que avance la jornada.
El Gobierno de Canarias mantiene además la alerta por riesgo de incendios forestales en El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria a partir de la cota de 400 metros.
Sanidad también ha activado avisos de distintos niveles por riesgo para la salud. El nivel rojo afecta a las zonas de MeteoSalud de Cumbres de Gran Canaria y Telde, mientras que existen avisos naranja y amarillo en diferentes áreas del Archipiélago.
Cuándo comenzará a bajar el calor
La previsión apunta a que el episodio más intenso comenzará a perder fuerza gradualmente desde el lunes, aunque todavía se mantendrán temperaturas elevadas en varias zonas de Canarias.
Aemet conserva para este lunes un aviso amarillo en el norte de Tenerife entre las 11.00 y las 20.00 horas, con una máxima prevista de 34 ºC en medianías y zonas altas.
El descenso sería más apreciable a partir del martes, aunque continuará el ambiente cálido. La evolución no será igual en todas las Islas ni en todas las vertientes.
Las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol durante las horas centrales, mantener una hidratación frecuente y prestar especial atención a mayores, menores y personas con enfermedades crónicas.