El Gobierno de Canarias ha activado la situación de prealerta por viento en todo el Archipiélago desde las 15.00 horas de este domingo, 2 de agosto. Las rachas podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora, principalmente en las vertientes sureste y oeste de las Islas.
La Dirección General de Emergencias adopta la medida a partir de la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de otras fuentes disponibles. La declaración se realiza dentro del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La prealerta afecta a toda Canarias, aunque el viento será más intenso desde las costas hasta las medianías de las vertientes habitualmente expuestas al alisio. Emergencias prevé rachas localmente muy fuertes durante la tarde y las últimas horas del día.
Dónde soplará con más fuerza en Canarias
En Lanzarote y Fuerteventura se espera viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las zonas interiores y en el sur. No se descartan rachas muy fuertes a partir de la tarde.
En Gran Canaria, el viento también soplará del nordeste con intensidad moderada. Ganará fuerza en las vertientes sureste y oeste, donde podrán producirse las rachas más intensas. En las cumbres será moderado de componente este.
La previsión para Tenerife sitúa los principales efectos en el extremo oeste y en el litoral sureste durante la segunda mitad del día. Emergencias no descarta alguna racha puntualmente muy fuerte a últimas horas. En las cumbres, el viento será del este, entre flojo y moderado.
En La Gomera, las rachas más fuertes se concentrarán a partir de la tarde en las vertientes sureste y oeste.
Por su parte, La Palma y El Hierro tendrán viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día. Las zonas bajas del sureste y los extremos occidentales serán los sectores más expuestos.
Qué significa una situación de prealerta
La prealerta no implica que se haya producido una emergencia. Se trata de una declaración preventiva que permite advertir a las administraciones y a la población ante un fenómeno meteorológico que puede generar incidencias.
El Gobierno de Canarias mantiene activa la declaración para toda la comunidad autónoma a partir de las 15.00 horas de este domingo. La resolución oficial no establece inicialmente una hora de finalización.
Ante episodios de viento, Emergencias recomienda retirar de balcones, azoteas y ventanas los objetos que puedan caer a la calle. También aconseja evitar caminar por zonas arboladas, alejarse de muros, carteles, cornisas y construcciones en mal estado, y extremar la precaución en los desplazamientos por carretera.
Los conductores deben reducir la velocidad, sujetar con firmeza el volante y prestar especial atención al salir de túneles, adelantar vehículos pesados o circular por carreteras expuestas al viento lateral.
También conviene evitar actividades en zonas altas, montes o espacios abiertos durante los momentos de mayor intensidad, especialmente cuando exista riesgo de caída de ramas o desprendimiento de elementos.
Rachas de hasta 80 kilómetros por hora
La Dirección General de Emergencias fija en 80 kilómetros por hora las rachas máximas previstas durante este episodio. Se trata de un valor que puede causar la caída de ramas, mobiliario urbano u objetos mal sujetos, aunque los efectos dependerán de la exposición y de las características de cada zona.
La evolución del viento podrá variar a lo largo de la jornada. Emergencias recomienda seguir únicamente las comunicaciones oficiales del Gobierno de Canarias, el 112 Canarias, los cabildos y los ayuntamientos.