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El calor extremo sofoca a Canarias este domingo con calima y temperaturas de hasta 40 °C en Gran Canaria

La Aemet prevé temperaturas extremas en todo el Archipiélago, con mínimas nocturnas que no bajarán de los 28 °C en Gran Canaria y rachas de viento muy fuertes por la tarde
El calor extremo sofoca a Canarias este domingo con calima y temperaturas de hasta 40 °C en Gran Canaria
El viento soplará moderado del nordeste en las zonas costeras, aumentando a intervalos de fuerte durante la tarde
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este domingo en Canarias un episodio de altas temperaturas generalizadas que afectará especialmente a las medianías y cumbres de todas las Islas, con termómetros que superarán los 35 °C y que podrían alcanzar los 40 °C en el sur y oeste de Gran Canaria. El tiempo vendrá acompañado de calima en altura y vientos con rachas muy fuertes en las vertientes expuestas durante la segunda mitad del día.

Hasta 40 °C en Gran Canaria y mínimas de 28 °C

El pronóstico meteorológico detalla que en cumbres y medianías del sur y oeste de Gran Canaria los valores máximos rebasarán con facilidad los 39 °C, sin descartar registros por encima de los 40 °C de forma puntual. En estas áreas, las temperaturas mínimas serán inusualmente altas y no bajarán de los 28 °C. Por su parte, en el valle de Agaete y medianías del norte se llegará a los 34 °C, pudiendo alcanzar localmente los 37 °C.

Calor sofocante en Tenerife y las islas occidentales

En la Isla de Tenerife, las medianías orientadas al sur y oeste, así como las zonas de cumbre y la dorsal sur, registrarán máximas por encima de los 35 °C, con picos que podrían rozar los 37 °C. Las mínimas tampoco darán tregua y no descenderán de los 26 °C en dichas cotas.

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En La Gomera, La Palma y El Hierro, el mercurio ascenderá también hasta superar los 35 °C en medianías y cumbres del sur y oeste (zonas como El Paso en la Isla Bonita), con noches tropicales donde las mínimas no bajarán de los 25 °C.

Situación en las islas orientales y aviso por viento

En Lanzarote y Fuerteventura, la Aemet prevé cielos despejados con presencia de calima en altura. Las temperaturas rebasarán los 35 °C en zonas de interior y en las costas del sur, alcanzando localmente los 37 °C.

El viento soplará moderado del nordeste en las zonas costeras, aumentando a intervalos de fuerte durante la tarde. Se esperan rachas muy fuertes en el interior y sur de Lanzarote, al sur de Jandía en Fuerteventura, y en las vertientes sureste y oeste de las islas de mayor relieve. En la mar, habrá marejada a fuerte marejada en la mayor parte del Archipiélago.

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