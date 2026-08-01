Aemet avisa del peor día de la ola de calor en Canarias: hasta 40 grados y noches a 28

La ola de calor en Canarias alcanzará este domingo, 2 de agosto, uno de sus momentos más intensos. La Agencia Estatal de Meteorología prevé temperaturas que podrán superar los 40 grados en Gran Canaria, calima en altura y noches con mínimas de hasta 28 grados en las zonas más afectadas.
Los cielos estarán en general despejados en el Archipiélago. El calor se concentrará principalmente en las medianías y cumbres, aunque también se esperan registros elevados en algunas zonas costeras del sureste de las Islas.
La Aemet mantiene la previsión de temperaturas superiores a los 35 grados en amplias zonas de Canarias durante este episodio cálido.
Gran Canaria podrá superar los 40 grados
La situación más adversa se espera en Gran Canaria. En las cumbres y medianías orientadas al sur y oeste podrán alcanzarse los 39 grados, sin descartar que se superen localmente los 40 grados.
El calor también se extenderá al norte de la Isla. En las medianías septentrionales, especialmente en el valle de Agaete, las temperaturas podrán superar los 34 grados e incluso alcanzar los 37.
En las zonas bajas del sureste se esperan registros superiores a los 35 grados. Las temperaturas mínimas tampoco ofrecerán demasiado alivio durante la noche, ya que en las áreas más afectadas no bajarán de los 28 grados.
En Las Palmas de Gran Canaria, la previsión apunta a una máxima de 30 grados y una mínima de 26.
Predominarán los cielos despejados, aunque podrán aparecer algunos intervalos de nubes altas durante la primera mitad de la jornada.
Tenerife podrá registrar más de 37 grados
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las temperaturas subirán de forma generalizada. El ascenso será más acusado en las vertientes orientadas al sureste.
En Tenerife, se superarán los 35 grados en medianías del sur y oeste, así como en las cumbres y medianías situadas al sur de la dorsal. En estos puntos podrán registrarse valores superiores a los 37 grados.
Las mínimas se mantendrán por encima de los 27 grados en las zonas más expuestas al calor. En las áreas bajas del sureste también podrán alcanzarse los 35 grados, mientras que las medianías y zonas altas del norte rondarán los 34.
Las temperaturas previstas en las capitales y principales municipios oscilarán, de forma general, entre los 22 grados de mínima en El Hierro y los 35 de máxima en Tenerife.
Calima en medianías y cumbres
La jornada estará marcada también por la presencia de calima, especialmente en medianías, cumbres y capas altas de la atmósfera.
En Lanzarote y Fuerteventura predominarán igualmente los cielos despejados, con polvo en suspensión en altura. Las temperaturas subirán principalmente en zonas bajas, mientras que en las cumbres se mantendrán con pocos cambios o experimentarán ligeros descensos.
La combinación de temperaturas elevadas, baja humedad y calima podrá reducir la visibilidad y aumentar la sensación de calor, especialmente durante las horas centrales del día.
Viento fuerte durante la tarde
El viento soplará moderado del nordeste en buena parte de Canarias. Durante la segunda mitad del domingo podrá aumentar de intensidad en los extremos oeste y en los litorales orientados al sureste.
La Aemet no descarta rachas muy fuertes a últimas horas, especialmente en las vertientes sureste y oeste de Gran Canaria.
En el canal de Anaga-Agaete, la previsión marítima contempla viento del nordeste de fuerza cinco o seis, localmente siete, con marejada o fuerte marejada.
Las altas temperaturas nocturnas serán uno de los principales factores de riesgo de este episodio. En las zonas más cálidas de Gran Canaria y Tenerife, los termómetros podrán permanecer entre los 27 y los 28 grados durante la madrugada.