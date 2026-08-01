Misión chapuzón: colapsan el acceso a la playa de Las Teresitas en plena ola de calor

La playa de Las Teresitas se ha convertido este sábado en uno de los principales refugios frente a la ola de calor que afecta a Tenerife. Desde primera hora, una larga cola de vehículos ha complicado el acceso por la autovía de San Andrés (TF-11), con numerosos conductores rumbo al litoral de la capital para cumplir con la particular “misión chapuzón” y combatir las altas temperaturas.
La elevada afluencia de bañistas, coincidiendo con el primer fin de semana de agosto, ha provocado retenciones en dirección a San Andrés y a la popular playa santacrucera. Familias y grupos de amigos han optado por acercarse a la costa en busca de unas horas de descanso y temperaturas más llevaderas junto al mar.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha habilitado durante este sábado y el domingo un carril prioritario para guaguas en la TF-11. La medida estará activa entre las 09:00 y las 18:00 horas y tiene como objetivo agilizar el transporte público y facilitar el acceso a Las Teresitas ante la importante concentración de vehículos particulares.
La implantación de esta vía preferente responde al protocolo activado por el Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal), debido a las previsiones de altas temperaturas y a la elevada llegada de usuarios prevista durante todo el fin de semana.
El carril reservado discurre desde la rotonda de la Dársena Pesquera hasta el final de la avenida Marítima del pueblo de San Andrés. De esta manera, las unidades de transporte público pueden avanzar con mayor fluidez pese a las retenciones registradas en el resto de la vía.
El Ayuntamiento busca así fomentar el uso de la guagua y evitar que el aumento de vehículos termine bloqueando por completo uno de los principales accesos al litoral de Santa Cruz. La recomendación para quienes tengan previsto acudir a Las Teresitas durante las horas de mayor afluencia es optar por el transporte público y evitar, en la medida de lo posible, el vehículo privado.
La situación podría repetirse durante el domingo, cuando se espera que miles de personas vuelvan a desplazarse hasta la playa para refrescarse en plena ola de calor.