Carril guagua a Las Teresitas este fin de semana: horarios, tramo afectado y restricciones en San Andrés

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife habilitará el carril guagua prioritario en la autovía de San Andrés (TF-11) este sábado y domingo entre las 09:00 y las 18:00 horas. La medida busca agilizar el acceso a la playa de Las Teresitas ante las previsiones de altas temperaturas y la elevada afluencia de usuarios prevista para el fin de semana.
La implantación de la vía preferente responde al protocolo activado por el Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal). El recorrido reservado discurrirá desde la rotonda de la Dársena Pesquera hasta el final de la avenida Marítima del pueblo de San Andrés, garantizando paso fluido a las unidades del transporte público.
Prioridad al transporte público para evitar colapsos
La iniciativa persigue descongestionar el tráfico en la principal vía de acceso al litoral chicharrero en jornadas de máxima ocupación. Las retenciones habituales se producen cuando se satura la zona de aparcamientos en la orilla de la playa, lo que termina bloqueando el flujo vehicular en toda la autovía.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha señalado que la medida responde al compromiso municipal de intervenir en jornadas de calor extremo: “Tal y como habíamos anunciado, esta medida se activa de la mano de la previsión de altas temperaturas, con la finalidad de facilitar el acceso hasta la playa de forma prioritaria al transporte público y evitar los colapsos en las carreteras”.
Menos retenciones para los vecinos de San Andrés y Anaga
El dispositivo beneficia a los usuarios de la línea 910 de Titsa, dotada con guaguas articuladas de gran capacidad y un refuerzo especial de frecuencias. En anteriores activaciones, el servicio de guaguas superó los 30.000 viajeros durante un solo fin de semana.
La concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, ha destacado que el carril prioritario no solo beneficia a los bañistas: “Es una herramienta clave para garantizar los desplazamientos de los vecinos y vecinas tanto de San Andrés como del macizo de Anaga, reduciendo los tiempos de viaje y mejorando la seguridad en la vía”.
Para evitar desplazamientos innecesarios en vehículo privado, el consistorio recomienda consultar el nivel de ocupación de los estacionamientos en los paneles informativos repartidos por la ciudad o a través de la web oficial del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.