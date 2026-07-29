Canarias pasa de prealerta a alerta por la ola de calor y activa el riesgo de incendios en cinco islas

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha elevado a situación de alerta la anterior prealerta por temperaturas máximas en todo el Archipiélago y ha activado la alerta por riesgo de incendios forestales en cinco islas. Ambas declaraciones entran en vigor a partir de las 11:00 horas del 30 de julio de 2026, tras la confirmación de la entrada inminente de una masa de aire cálido y seco de origen africano.
La elevación a alerta por temperaturas máximas afecta a la totalidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, según la actualización del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA). Por su parte, la alerta por riesgo de incendios forestales, enmarcada en el Plan INFOCA, se circunscribe a Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria (en esta última, a partir de la cota 400).
Picos de 38 grados y baja humedad en medianías
El episodio arrancó con un ascenso progresivo de los termómetros en las islas orientales, con especial incidencia en Gran Canaria. Los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevén que el calor se intensifique y se extienda al resto de las Islas durante el fin de semana. En el interior y en las medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria, los valores alcanzarán o superarán los 34 ºC, con registros puntuales de hasta 38 ºC entre el viernes y el sábado.
En Fuerteventura, las máximas llegarán a los 33 ºC en zonas del interior, mientras que en los sectores de interior de Tenerife los termómetros marcarán entre 32 y 33 ºC, sin descartar repuntes en otras cumbres. La entrada de aire sahariano irá acompañada de calima débil y de una inversión térmica baja (entre los 400 y los 700 metros de altitud), lo que mantendrá un ambiente seco con valores de humedad relativa inferiores al 30% en zonas altas.
Evolución de las alertas meteorológicas
El mapa de avisos refleja la elevación del nivel de riesgo por el repunte térmico y el incremento del peligro en los montes canarios, sumado a la presencia de vientos alisios del nordeste de intensidad moderada a fuerte en zonas expuestas y canales interinsulares.
|Isla
|Riesgo Térmico (PEFMA)
|Alerta por Incendios (INFOCA)
|Valores máximos previstos
|Gran Canaria
|Alerta
|A partir de cota 400
|34 ºC a 38 ºC en sur/oeste
|Tenerife
|Alerta
|Toda la Isla
|32 ºC a 33 ºC en interior
|La Palma
|Alerta
|Toda la Isla
|Valores en ascenso con humedad < 30%
|La Gomera
|Alerta
|Toda la Isla
|Valores en ascenso con humedad < 30%
|El Hierro
|Alerta
|Toda la Isla
|Valores en ascenso con humedad < 30%
|Fuerteventura
|Alerta
|Sin alerta forestal
|Hasta 33 ºC en interior
|Lanzarote
|Alerta
|Sin alerta forestal
|Valores en ascenso progresivo
Medidas preventivas e inspección continua
La elevación del nivel de prealerta a alerta responde al incremento sostenido de las temperaturas, que junto a la baja humedad y los vientos en cotas medias eleva la vulnerabilidad del territorio. Por este motivo, la Dirección General de Emergencias mantiene la vigilancia permanente junto a los equipos de Protección Civil. Los organismos oficiales no descartan modificar la intensidad o el ámbito territorial de las medidas si los índices de riesgo empeoran en las próximas horas.