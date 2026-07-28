La Aemet emite un segundo aviso especial por la ola de calor en Canarias: “Pueden superarse los 40 grados”

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido este martes, 28 de julio, un segundo aviso especial por la ola de calor que afectará a Canarias y a amplias zonas de la Península Ibérica.
La actualización del organismo meteorológico confirma que la situación de riesgo comenzará formalmente este miércoles 29 de julio y se mantendrá activa, al menos, hasta el domingo 2 de agosto, con probabilidad alta de que se prolongue durante la siguiente semana.
El fenómeno dejará temperaturas máximas que podrían rozar o superar los 40 ºC en las vertientes sur de las Islas.
Según recoge la Aemet, la masa de aire cálido vendrá acompañada de un progresivo descenso de la capa húmeda, lo que provocará la entrada de calima por encima de esta capa.
Esta combinación de factores, unida al viento de componente sur y a la baja humedad ambiental, situará el nivel de peligro de incendios forestales en valores extremos en todo el Archipiélago.
Zonas más afectadas por la ola de calor
El mapa de temperaturas elaborado por la Aemet detalla una escalada progresiva de los termómetros a lo largo de las próximas jornadas en las Islas:
- Miércoles 29 de julio: da comienzo el episodio con ascensos marcados en las medianías de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, rebasando los 36 ºC en los valles de esta última isla.
- Jueves 30 de julio: las subidas se generalizan en el Archipiélago. Los termómetros superarán los 36 ºC-38 ºC en las medianías y cumbres del sur de Gran Canaria, mientras que en la zona sur de Tenerife y en el interior de Fuerteventura se rebasarán los 35 ºC.
- Viernes 31 de julio: se mantendrán los valores elevados, registrándose entre 37 ºC y 38 ºC en Gran Canaria e interior de Fuerteventura. En las medianías de la vertiente sur de Gran Canaria no se descarta alcanzar picos puntuales de entre 39 ºC y 40 ºC.
- Fin de semana (1 y 2 de agosto): con una mayor incertidumbre en los modelos, la previsión contempla que el calor extremo persistirá, sobrepasando de nuevo los 37 ºC-38 ºC en el interior majorero y en la vertiente sur de la isla grancanaria.
Calima y noches de calor sofocante
A las elevadas temperaturas máximas diurnas se sumará la falta de refrescamiento durante las madrugadas. La Aemet advierte de que las noches serán muy cálidas en amplias zonas del Archipiélago, con mínimas que no bajarán de los 25 ºC en cumbres y medianías.
Asimismo, la acumulación de calima en cotas altas y el aumento de la estabilidad atmosférica reducirán la calidad del aire en zonas medias y de montaña.
El organismo estatal actualiza diariamente sus boletines de predicción y recomienda a la población mantener el seguimiento del episodio a través de los canales oficiales de emergencias y protección civil.