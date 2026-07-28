La Aemet eleva el aviso por la ola de calor en Canarias: las zonas que rozarán los 39 grados

Canarias afronta desde este miércoles 29 de julio un severo episodio de temperaturas extremas que mantendrá en alerta a todo el Archipiélago al menos hasta el domingo 2 de agosto. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado los avisos térmicos hasta el nivel naranja (peligro importante) en Gran Canaria, donde los termómetros alcanzarán de forma generalizada los 37 ºC y podrán marcar de manera local hasta 39 ºC. El fenómeno, motivado por la entrada de una masa de aire cálido y seco, vendrá acompañado de calima en cotas altas, noches tórridas y un riesgo extremo de incendios forestales.
Las condiciones meteorológicas comenzarán a deteriorarse de forma acusada a partir de la mañana del miércoles. Un patrón anticiclónico provocará el desplome de la capa de humedad marina, lo que abrirá paso a un ambiente sofocante con presencia de polvo en suspensión por encima de la franja costera. Aunque el ascenso térmico se notará inicialmente en las medianías de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, será en esta última Isla donde el impacto resulte más drástico desde la primera jornada, especialmente en la cuenca de Tejeda y en las zonas del sur y oeste.
El aviso de la Aemet y zonas más afectadas
La predicción oficial de la Aemet precisa que el pico de mayor riesgo se concentrará entre el jueves 30 de julio y la jornada del viernes. Durante estos días, el aviso por altas temperaturas ascenderá a nivel naranja en el este, sur y oeste de Gran Canaria, con máximas de 37 ºC a 39 ºC en medianías. Por su parte, las cumbres grancanarias y la cuenca de Tejeda permanecerán en aviso amarillo por valores que oscilarán entre los 35 ºC y los 37 ºC.
El calor se extenderá con fuerza a partir del viernes 31 de julio hacia las islas orientales, afectando al interior de Fuerteventura con registros de hasta 38 ºC. En las vertientes sur y medianías de Tenerife y La Palma, los mercurios se mantendrán igualmente en cotas muy elevadas de forma continuada durante todo el fin de semana.
La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias advierte de que el desplome de la humedad, combinado con vientos de componente sur y rachas localmente fuertes, incrementará de forma crítica el peligro de incendios en las Islas.
Calima, noches tórridas y riesgo de incendios
El episodio no solo dejará valores sofocantes durante las horas centrales del día. Las temperaturas nocturnas registrarán ascensos notables, dando lugar a noches tropicales y tórridas en las que será difícil conciliar el sueño en cotas medias y altas.
La presencia de calima por encima de la capa de humedad limitará la calidad del aire en zonas de montaña, mientras que el viento racheado de componente sur complicará la estabilidad meteorológica. Ante este panorama, la Aemet no descarta que el episodio térmico se prolongue durante la primera semana de agosto.
Recomendaciones ante la emergencia
Ante la persistencia del calor y la amenaza sobre la masa forestal, las autoridades han emitido una serie de pautas dirigidas a la población para prevenir emergencias de salud e incendios:
- Protección personal: Limitar la exposición directa al sol, beber agua de forma frecuente aunque no se sienta sed, ingerir comidas ligeras ricas en sales minerales y evitar el ejercicio físico en las horas centrales.
- Atención a vulnerables: Extremar la vigilancia sobre personas mayores, enfermos crónicos, lactantes y quienes vivan solos o aislados.
- Prevención de incendios: Queda prohibido arrojar colillas, basuras o botellas de vidrio en el monte. Se insta a respetar las restricciones sobre quemas agrícolas y no encender fuego en zonas no autorizadas.
- Aviso inmediato: En caso de detectar una columna de humo o inicio de fuego, se debe llamar de forma inmediata al 112.