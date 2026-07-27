La Aemet confirma que Canarias sufrirá una ola de calor de más de 38 grados: “El riesgo de incendio se sitúa en valores extremos”

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido este lunes un aviso especial por ola de calor que afectará de lleno a Canarias a partir del próximo miércoles 29 de julio. La entrada de aire cálido y subsidente provocado por un patrón anticiclónico provocará un desplome de la capa de humedad en el Archipiélago, dando paso a un ascenso térmico pronunciado y a la presencia de calima en cotas altas y medianías de las Islas.
La situación de peligro, calificada con una probabilidad alta del 70%, se mantendrá de forma continuada al menos hasta el domingo 2 de agosto, aunque la AEMET no descarta que el episodio se prolongue durante la siguiente semana.
Temperaturas superiores a los 38 grados en Gran Canaria y medianías
El repunte de los termómetros en el Archipiélago comenzará de forma notable el miércoles en las medianías de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. En esta última Isla, los mercurios superarán los 37 ºC en zonas de valle desde la primera jornada del aviso.
A partir del jueves 30 de julio y durante todo el fin de semana, el calor se intensificará y se extenderá con fuerza hacia las islas orientales:
- Gran Canaria: Registrará máximas de entre 37 ºC y 38 ºC de forma generalizada en zonas interiores y medianías.
- Fuerteventura: Alcanzará los 37 ºC y 38 ºC en puntos del interior a partir del viernes 31.
- La Palma y Tenerife: Mantendrán registros muy elevados en sus vertientes sur y medianías.
Calima, noches tóridas y riesgo extremo de incendios forestales
La predicción oficial advierte de que el descenso de la capa húmeda combinado con el ambiente sofocante favorecerá la entrada de polvo en suspensión (calima) por encima de esa franja. Además, las temperaturas nocturnas se mantendrán inusualmente altas, dando lugar a noches muy cálidas o tropicales en gran parte del territorio insular.
La AEMET señala que el riesgo de incendios forestales continuará en aumento en las Islas hasta alcanzar niveles extremos. El viento de componente sur, con rachas localmente fuertes, junto a la acusada bajada de la humedad relativa, complicará de manera drástica los trabajos de prevención y eventual extinción durante la segunda mitad de la semana. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones en actividades al aire libre y proteger a la población vulnerable.