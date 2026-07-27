La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa el aviso amarillo para este miércoles, 29 de julio de 2026, por temperaturas máximas de 35 grados en Gran Canaria. La masa de aire cálido afectará de forma especial a las medianías del sur y oeste de la Isla, así como a la cuenca de Tejeda y las zonas de cumbre.
El mapa de avisos meteorológicos fijado por la Aemet para el miércoles estará vigente entre las 11:00 y las 20:00 horas.
Aunque la previsión general del organismo público apunta a máximas de 35 ºC bajo aviso en Gran Canaria, en algunos puntos de interior de las medianías orientadas al sur y al oeste no se descarta alcanzar localmente los 34 ºC en el ascenso progresivo de los termómetros.
Suben las temperaturas desde este lunes
El episodio cálido comenzará a consolidarse desde este lunes, 27 de julio. Durante la jornada de hoy, las temperaturas mantendrán una horquilla de entre 30 ºC de máxima en Tenerife y 18 ºC de mínima en El Hierro.
Por su parte, Las Palmas de Gran Canaria registrará valores de entre 23 ºC de mínima y 26 ºC de máxima, mientras que Santa Cruz de Tenerife oscilará entre los 23 ºC y los 30 ºC.
Para el martes 28 de julio, la Aemet prevé una subida de las temperaturas en las zonas de interior orientadas al sur en las Islas de mayor relieve, con escasos cambios en las zonas costeras. Los termómetros volverán a marcar máximas de 30 ºC en Santa Cruz de Tenerife y de 26 ºC en Las Palmas de Gran Canaria.
Qué zonas sufrirán más el calor este miércoles
El repunte térmico alcanzará su pico el miércoles 29 de julio con la entrada en vigor del aviso de nivel amarillo. Las Islas orientales y de mayor relieve experimentarán un ascenso de las temperaturas en los sectores de interior expuestos al sur y al oeste.
Las zonas más golpeadas por este repunte de temperaturas en el Archipiélago serán:
- Cuenca de Tejeda (Gran Canaria): avisos de hasta 35 ºC de máxima.
- Medianías del sur y oeste de Gran Canaria: valores fijados en 35 ºC bajo alerta.
- Cumbres de Gran Canaria: valores que rondarán los 35 ºC.
- Santa Cruz de Tenerife: máximas de 30 ºC y mínimas de 23 ºC.
- Las Palmas de Gran Canaria: máximas de 26 ºC y mínimas de 22 ºC.