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11 detenidos en Canarias en una operación antidroga tras encallar una neumática

La Policía Nacional arresta a los sospechosos tras localizar una embarcación esta madrugada en el sur de Gran Canaria
11 detenidos en Canarias en una operación antidroga tras encallar una neumática
Coche de la Policía Nacional. Archivo
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Unas 11 personas han sido detenidas en una operación de Policía Nacional contra el tráfico de drogas después de encallar una embarcación en la zona de Castillo del Romeral, al sur de Gran Canaria, según han confirmado el cuerpo policial.

La neumática se encontró en la madrugada de este miércoles, sobre las 03.00 horas, en la zona de costa de Castillo del Romeral.

Ha sido en relación con estos hechos, por lo que la Policía Nacional ha detenido a 11 personas que tendrían conexión con lo sucedido.

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