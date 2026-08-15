Un terremoto de magnitud 5 sacude Granada y se siente en varias comunidades

Un terremoto de magnitud 5 con epicentro en la localidad de Alhendín ha sacudido de madrugada la provincia de Granada y el área metropolitana, sentido en varias comunidades autónomas del país.
El temblor no ha dejado víctimas mortales ni heridos, aunque sí desperfectos materiales que han llevado a la Junta de Andalucía a activar el Plan de Emergencias.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró el movimiento principal a las 01:04 horas, con una profundidad ajustada entre dos y diez kilómetros. Siete horas antes se había contabilizado un primer temblor de magnitud 3,7 en La Zubia.
Según el Ministerio de Transportes, el seísmo fue muy superficial y alcanzó una intensidad máxima de V-VI en la escala EMS.
Activada la fase de emergencia
Ante la intensidad del temblor, el consejero de Presidencia, Interior, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, elevó el Plan de Emergencia de Andalucía a situación operativa 1 tras contabilizar más de 200 llamadas al 112 Andalucía procedentes de casi toda la comunidad, con la única excepción de Huelva y Cádiz.
“Estamos coordinando los recursos necesarios con la Diputación y los ayuntamientos afectados para evaluar las afecciones en viviendas y edificios”, ha confirmado Antonio Sanz. Los servicios de bomberos y la policía local han procedido a balizar e inspeccionar los puntos con desperfectos.
Emergencias recomienda a la población mantener la calma, evitar desplazamientos innecesarios y alejarse de fachadas, cornisas y balcones.
Los principales daños materiales
Las peticiones de inspección de inmuebles se concentran especialmente en la zona sur de la capital granadina y en los municipios metropolitanos de Ogíjares, La Zubia y Armilla.
El Ayuntamiento de Granada ha comunicado que los bomberos han atendido más de 100 avisos para revisar inmuebles.
La mayoría de las incidencias corresponden a daños ligeros en elementos no estructurales que no comprometen la seguridad de los vecinos. No obstante, los técnicos evalúan daños de mayor entidad en edificaciones vulnerables o con patologías previas, descartando por el momento daños estructurales generalizados.
La hipótesis preliminar vincula los temblores a la misma zona de falla.
El terremoto se siente en media España
La onda sísmica se propagó fuera de Andalucía con una intensidad de nivel II. Se percibió en la Comunidad de Madrid (incluida la capital, Móstoles o Alcalá de Henares), Extremadura (Badajoz y Cáceres), Castilla-La Mancha (Toledo, Ciudad Real, Albacete y Cuenca) y la Región de Murcia.
🔴 Un terremoto de magnitud 5 ha sacudido Granada a la 1:04 horas de esta madrugada con epicentro en Alhendín.— RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 15, 2026
El temblor ha provocado desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados en diferentes puntos de Granada#Canal24Horas pic.twitter.com/97zsCA85eS
Asi he vivido en directo el terremoto de Granada de 5,2 grados. Temblor. pic.twitter.com/DiIAZQlBQg— Sasel (@Saselandia) August 14, 2026
Solidaridad desde Canarias
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha transmitido este sábado su respaldo a la población afectada. “Mi solidaridad con todos los vecinos y vecinas de Granada por la situación que tuvieron que vivir la pasada noche tras el terremoto registrado, que afortunadamente solo causó daños materiales”, manifestó el jefe del Ejecutivo autonómico.
Clavijo trasladó directamente el apoyo de las Islas al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recordando en su mensaje que “la naturaleza sigue recordando lo vulnerables que somos ante sus fuerzas”.