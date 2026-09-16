Ashotel valora la contención en las tasas de Aena y urge a licitar las obras en los aeropuertos de Tenerife

La patronal hotelera Ashotel ha valorado con cautela la decisión del Consejo de Ministros de frenar la subida de tasas del gestor aeroportuario Aena al 0,33% para este ejercicio, frente al incremento superior al 4% previsto en un principio. Sin embargo, la entidad que preside Jorge Marichal urge al Gobierno central a licitar de inmediato las inversiones anunciadas por 866 millones de euros para los dos aeropuertos de Tenerife, tras acumular más de una década de retrasos.
Desde el sector turístico de la Isla señalan que esta contención tarifaria evita una pérdida de competitividad en un contexto internacional complejo para las aerolíneas, condicionado por la inestabilidad geopolítica y el encarecimiento del combustible. Según la patronal, el freno en las tasas permitirá afrontar las próximas campañas turísticas con mayor estabilidad en el Archipiélago.
Los aeródromos canarios dependen de la planificación del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para adaptar sus infraestructuras a la demanda real de viajeros, motor económico que sostiene el empleo y la recaudación fiscal en las Islas. El retraso continuado en la modernización de estas recintos ha tensionado la operativa en momentos de máxima afluencia turística, especialmente en el sur tinerfeño.
La moderación tarifaria como estrategia de competitividad
El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, sostiene que la medida del Ejecutivo demuestra que “el turismo es uno de los eslabones principales de la economía española y el que está apuntalando el crecimiento y la generación de empleo de calidad”. En este sentido, la patronal valora que se recorten los márgenes en explotaciones semipúblicas cuando esta decisión repercute en un retorno superior a través de los impuestos que genera el sector.
866 millones repartidos entre Tenerife Sur y Norte
En materia de infraestructuras, el plan estatal asigna 553 millones de euros al aeropuerto de Tenerife Sur y 313 millones de euros al de Tenerife Norte-Los Rodeos. No obstante, Ashotel considera que la cuantía global resulta escasa en relación con los años que el sector lleva demandando mejoras, al tiempo que lamenta que las actuaciones queden dilatadas al repartirse entre el DORA actual y el siguiente.
Por este motivo, la patronal advierte de que solo mantendrá la tranquilidad cuando los pliegos de contratación se publiquen de forma oficial y los trabajos comiencen a ejecutarse sobre el terreno.
Aeródromos en máximos de tráfico nacional
El volumen de pasajeros avala la exigencia de celeridad por parte del sector hotelero. Según datos oficiales de Aena, el aeropuerto de Tenerife Sur cerró el año 2025 con casi 14 millones de pasajeros y 92.300 operaciones, lo que lo posiciona como el séptimo recinto con mayor tráfico de la red estatal y uno de los más rentables del país.
Por su parte, Tenerife Norte-Los Rodeos registró 7,1 millones de viajeros y 87.000 operaciones en el mismo periodo, ocupando el puesto 12 entre los 48 aeropuertos de España. Con estos datos, la patronal insiste en que las Islas no pueden demorar más la actualización de sus principales vías de entrada.