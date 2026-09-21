Astrid Pérez se pronuncia tras su relevo al frente del PP en Lanzarote: “Asumo esta decisión”

Astrid Pérez ha reaccionado este lunes a la decisión del Partido Popular de Canarias de relevarla al frente del PP en Lanzarote, organización que preside desde hace 18 años. “Asumo esta decisión porque el partido está por encima de las personas”, ha señalado en un mensaje publicado en su perfil de Instagram.
La presidenta del Parlamento de Canarias ha agradecido el trabajo de la militancia y el apoyo recibido durante estas casi dos décadas. “Juntos partimos prácticamente de cero y, con muchísimo esfuerzo, hemos conseguido construir y hacer crecer un proyecto político que hoy tiene una presencia y una fuerza muy distintas en Lanzarote y La Graciosa”, afirma.
Pérez asegura sentirse “profundamente orgullosa del camino recorrido” y cierra su mensaje subrayando que “las responsabilidades pasan, pero las siglas, el proyecto y el compromiso del Partido Popular con nuestra tierra están por encima de todos nosotros”.
La reacción llega después de que DIARIO DE AVISOS adelantara este lunes que el PP de Canarias ha convocado para este miércoles 23 de septiembre una reunión extraordinaria y urgente de la Junta y el Comité Ejecutivo Autonómico para nombrar una Comisión de Gobierno Transitoria en Lanzarote.
La decisión supone, en la práctica, el relevo de Astrid Pérez al frente de la organización insular y culmina meses de desavenencias internas entre la dirigente lanzaroteña y la dirección regional del partido.