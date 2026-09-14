Carmen Peña, nuevo miembro de la Junta Directiva del Fórum Soberanista

Carmen Peña, en representación de la Asociación Proyecto Drago, fue nombrada durante este fin de semana como nuevo miembro de la junta directiva del Fórum Soberanista, un espacio de encuentro, debate, análisis, reflexión común y coordinación de iniciativas entre fundaciones y asociaciones del soberanismo progresista del conjunto del Estado.
El nombramiento tuvo lugar este sábado 12 de septiembre en el Plenario del Fórum Soberanista, en Barcelona, y supone un paso más en la apuesta decidida del Espacio Drago como referente del soberanismo progresista canario junto a otros espacios soberanistas de, entre otras, Cataluña, Euskal Herria, Galicia, País Valenciano e Islas Baleares.
Peña hizo énfasis en que “Canarias, como nación que es, tendrá representación en la Junta Directiva del Fórum Soberanista” y aseguró que “mi objetivo y el de el Espacio Drago siempre será el aumento de cotas de soberanía para nuestro Archipiélago”.
Asimismo, Peña señaló que “nos encontramos en una etapa especialmente complicada con el auge de la ultraderecha, por lo que se hace más necesario si cabe el crecimiento y fortalecimiento de organizaciones soberanistas y, en nuestro caso, de obediencia canaria, que luchen por el territorio desde el territorio”.
El Fórum Soberanista
El Fórum Soberanista fue fundado en 2016 y sus miembros pertenecen entre otras a Cataluña, Euskal Herria, Galicia, Islas Baleares, País Valenciano y Canarias. Entre sus actividades se encuentran la organización de encuentros y debates internos entre sus miembros, la organización de escuelas soberanistas o la publicación de libros relacionados con la temática de la organización.
Entre los objetivos del Fórum Soberanista destacan el fomento y realización de actividades culturales que tengan por fin el estudio y desenvolvimiento del pensamiento político, social, económico y cultural de las distintas naciones del estado; la profundización en el conocimiento de las realidades de las naciones sin estado en su dimensión política, cultural y económica; o la promoción del conocimiento en la sociedad de la personalidad de las naciones sin estado y de su historia, impulsando su estudio y su proyección pública.
Durante el mes de septiembre de 2024 se produjo la entrada de la Asociación Proyecto Drago al Fórum Soberanista y con este nombramiento se apuesta de forma conjunta para una mayor colaboración y presencia del Espacio Drago en un proyecto de importante valor en el concierto estatal e internacional.