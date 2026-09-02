Miles de personas se concentran en Santa Cruz en apoyo a Ceuta ante la crisis migratoria

Miles de personas se concentran este miércoles frente al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para mostrar su apoyo a Ceuta ante la situación migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. La convocatoria se celebra de forma simultánea en distintos municipios españoles y reclama unidad institucional ante la llegada masiva de personas registrada a finales de julio.
La concentración en la capital tinerfeña comenzó a las 19.00 horas, dentro de una iniciativa que llama a los municipios a trasladar públicamente su respaldo a Ceuta.
La movilización llega después de la entrada masiva de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio, una situación que puso a prueba la capacidad de respuesta de una ciudad de alrededor de 84.000 habitantes.
La convocatoria reivindica también la coordinación entre las distintas administraciones para afrontar la presión migratoria y expresa el respaldo a la población y a las instituciones de Ceuta.