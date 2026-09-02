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Miles de personas se concentran en Santa Cruz en apoyo a Ceuta ante la crisis migratoria

La convocatoria reclama unidad institucional ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma tras las llegadas de finales de julio
Miles de personas se concentran en Santa Cruz en apoyo a Ceuta ante la crisis migratoria
Miles de personas se concentran en Santa Cruz en apoyo a Ceuta ante la crisis migratoria. | Sergio Méndez
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Miles de personas se concentran este miércoles frente al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para mostrar su apoyo a Ceuta ante la situación migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. La convocatoria se celebra de forma simultánea en distintos municipios españoles y reclama unidad institucional ante la llegada masiva de personas registrada a finales de julio.

La concentración en la capital tinerfeña comenzó a las 19.00 horas, dentro de una iniciativa que llama a los municipios a trasladar públicamente su respaldo a Ceuta.

La movilización llega después de la entrada masiva de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio, una situación que puso a prueba la capacidad de respuesta de una ciudad de alrededor de 84.000 habitantes.

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La convocatoria reivindica también la coordinación entre las distintas administraciones para afrontar la presión migratoria y expresa el respaldo a la población y a las instituciones de Ceuta.

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