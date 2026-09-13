Lope Afonso (PP): “Con la movilidad en Tenerife, llegamos tarde pero aportamos las bases de los próximos años”

En su línea, diplomático, reflexivo, pausado, midiendo todo, tal vez hasta con exceso teatral, Lope Afonso (PP) evita siempre los charcos y, si pisa alguno, despliega enseguida algún impermeable. Aquí salta de puntillas sobre varios y, quizás, hasta se moja sin querer, aunque con sus formas pulcras y alejadas de lo histriónico, de esa polarización que dice detestar. Desde luego, se puede discrepar de él, incluso mucho, pero jamás negarle esto.
-¿En qué está mejor Tenerife respecto a hace tres años?
“Hay síntomas claros de que ha avanzado. Existen problemas evidentes cuya resolución pronta es difícil, pero se han abordado. Este mandato se ha caracterizado por la estabilidad, responsabilidad y por generar confianza en la opinión pública y operadores económicos. Particularmente, por el impulso de áreas del PP como Economía y Empleo, con la creación por primera vez de la consejería de Industria, atendiendo a un sector clave para la diversificación, aparte del esfuerzo sin igual para dar oportunidades a un sector primario aquejado por diferentes circunstancias y una crisis climática, con varios años de sequía. Además, estamos cambiando el paradigma en lo social poniendo en primera línea, esta vez sí, a las personas, con un anillo de políticas que llega a más gente y entidades, que pedían más estabilidad y con infraestructuras que hacen que se vea la luz tras muchos años. También sabiendo que la Isla se vertebra con el deporte y la cultura, impulsándolos como pocas veces para disfrutarlos en igualdad en cualquier rincón, y vinculándolos al turismo. Y todo con un empleo consolidado hasta el punto de ser la isla que más tira, con récord de afiliación. No es mérito solo del Cabildo, pero hemos contribuido, demostrando que la administración puede ser útil”.
-Con el empleo siempre pasa igual: si se crea, mérito mío y, si se destruye, la culpa es de otros: ¿no hay mezcla, porque el PP no le reconoce a Sánchez las cifras macroeconómicas récord…?
“El Cabildo, y yo en particular, reconoce que, en Tenerife y Canarias, hay cifras inéditas, pues las Islas siempre mostraron una sintomatología laboral diferente, varios puntos por encima del paro nacional. Ahora nos aproximamos mucho a la media y también en afiliación y autónomos, donde batimos récord, incluso por encima… Algo ha cambiado”.
-Habla de crisis climática, es decir, cree en un cambio, pero muchos en el PP lo cuestionan y gobiernan con Vox, que lo niega: ¿no es un riesgo a largo plazo?
“Hablar de crisis climática no significa compartir al 100% ciertas políticas que se han esgrimido y aplicado al calor de algunos dogmas vinculados al cambio climático…”.
-¿Dogmas como cuáles?
“Desde la izquierda, se ha intentado poner en práctica dogmas para que todo se acomode a una sola forma de ver las cosas, cuando debe acoplarse a la realidad, no a lo que un partido o Gobierno le interesa. Mi matiz tiene que ver con llevar al terreno de lo práctico la gestión, que es lo que contribuye a avanzar. En tres años, y con el PP en Transición Ecológica, se ha avanzado como nunca en renovables, descarbonización y generación de infraestructuras para un futuro equilibrado en Canarias. Antes, con un Gobierno programático y socialista, que abordaba esto desde el dogmatismo, se antepuso más la ideología a la conexión con los hechos. Reconocemos la crisis climática: si en Tenerife no llueve en dos años, algo pasa…”.
-¿En qué han fallado, qué le frustra más, y no salga con lo de la recurrente burocracia?
“Hay ámbitos en los que es difícilmente contestable que Tenerife ha progresado, pero otros en los que los resultados aún no llegan, pero se avanza, y la movilidad es el paradigma. En otros, no somos competentes, pero intentamos intervenir, como en Vivienda, al apuntar ya a ser el mayor problema…”.
-Dicen que han movilizado 1.200 viviendas, pero ¿cuántas familias viven ahora en ellas?
“Dijimos que movilizamos 1.200 que verán la luz en un tiempo y que no estaban ni planificadas. Es pasar de cero a 1.200 soluciones habitacionales, pero la licitación, contratación y ejecución da para mucho más tiempo del que desearíamos…”.
-Es decir, no hay nadie…
“Materialmente, imposible”.
-¿Y en qué plazo lo prevén?
“En los próximos días, comenzamos los movimientos de las primeras promociones. La primera vez que el Cabildo se erige en promotor y ejecutor de vivienda. Entretanto, contribuimos también a que los ayuntamientos aporten casas en alquiler, por ejemplo terminando edificios que no se acabaron por la crisis. Otro programa es el Activa Suelo, para facilitar la compra, parcelación y urbanización de bolsas que detecten los municipios. Son actuaciones que parten de la nada, no es comprar un inmueble, sino un proceso para ofrecer un parque de viviendas”.
-Admite que tarda aún hora y media desde el Puerto: obviando lo de los 90 días, que, en fin…, ¿qué le dice al que les creyó?
“Vengo todos los días, pero no con un cronómetro. Más allá del chascarrillo, resulta innegable el esfuerzo por hacer de la movilidad algo coherente porque, antes, se promovían o justificaban medidas aisladas. Ahora intervenimos de manera paralela: reduciendo la demanda con Titsa o acercando servicios para evitar desplazamientos, aparte de mejorar el sistema viario y hay hechos objetivos, como la pasarela del Padre Anchieta, uno de los principales cuellos de botella llamado a facilitar… A facilitar, y soy consciente del verbo que uso. Luego, logramos que el Gobierno licite al fin el tercer carril Guamasa-Rodeos…”.
-¿Y no llega todo muy tarde?
“Es que la administración, por lo general, llega tarde. Me dice lo de la burocracia, pero no es un dogma, sino una realidad lamentable, y lo veo cada día”.
-Pero el PP ha gobernado mucho y siempre recurre a eso…
“Yo no y, cuando se gestó el problema de la movilidad, el PP estuvo fuera de los gobiernos principales, hace ya 14 años. Y en la oposición, propusimos un plan insular que aceptaron los demás y que, hoy, es una realidad, no actuaciones improvisadas, sino con coherencia y sistematización para el presente y futuro de una isla con complejidades y un crecimiento demográfico y de turistas. La solución no es inmediata, pero vamos en la dirección correcta y aportando las bases para, en próximos años, una mejora objetiva”.
-Hay un runrún desde 2023 de que está a la sombra de Dávila: ¿lo siente así?
“No, y no entro en esas guerrillas. Mi misión no era hurtar protagonismo a nadie; mi responsabilidad es clara y prefiero liderazgo en gestión y resultados a protagonismo mediático”.
-Pero habla de ganar en Tenerife: ¿cabe eso y seguir con CC?
“Me veo capaz de asumir más responsabilidades y liderar desde la Presidencia. Para eso, diseñamos un proyecto capaz de generar esa confianza añadida en los que no nos votan”.
-¿Qué cambiaría de presidir?
“Eso tiene que ver con el sello personal, con las formas de gestionar y los matices sobre otros por cómo concibe el PP lo público y sus resultados, buenos para el interés general. Podemos llamar la atención, en estos tiempos de polarización, sobre gestionar con responsabilidad”.
-¿No contribuye el PP cada día mucho a esa polarización?
“Yo me intento salir de ella porque no me encuentro cómodo, y hay pruebas palpables. Con eso solo gana quien no habla de gestión y de cómo mejorar la vida, y algunos lo hacen para generar nuevos problemas. Solo trae descrédito para el que la hace y las instituciones. Creo en la moderación y en una política para la mayoría, y eso hace que parezcamos aburridos frente a ese discurso altisonante, pero no lo digo como mero discurso programático, sino porque lo creo y lo intento aplicar. Difícilmente me verá participar en riñas donde, a golpe de tuit o exageración, quizás se llama la atención…”.
.¿Y no está exagerando también el PP con Ceuta?
“Lo exagerado ahí es el problema creaado y dejar una ciudad un mes bajo la sensación de desbarajuste, anormalidad e inseguridad. Eso es lo inadmisible en un estado de Derecho en un territorio tan vulnerable. Encima, hemos escuchado negar la mayor al Gobierno…”.
-¿Teme un pacto global CC-PSOE si hay generales antes?
“Lo que temo es no estar a la altura de los ciudadanos. Quiero que vean en mi partido y candidatura esa política que pone por delante las personas. No me puedo poner en la piel de otros, pero creo que eso no sería coherente con la estabilidad de ahora. Si alguien, por motivos estratégicos, decide ese cambio, tendrá que explicarlo: nosotros no”.
-¿Engañó el Gobierno a Clavijo con la financiación?
“No me atrevo a juzgarle al no estar presente cuando negoció, y tampoco creo que sea un ingenuo, pero sí hay antecedentes, cuanto menos, preocupantes. De los grandes asuntos de Canarias, no se ha cumplido nada de lo anunciado. Y hemos tenido que mirar cada año cuestiones clave del REF, como los incentivos a la inversión. La consejería creía el planteamiento totalmente insuficiente porque quedábamos a la cola, y el Gobierno se saca otro sistema de la chistera y dice que es el correcto, contradiciéndose…”.
-Pero son 1.300 millones más al año para un presupuesto regional ya de récord: ¿qué diría si eso proviene del PP?
“No tengo claro que eso se pueda cumplir porque depende de una capacidad de aprobar presupuestos que Sánchez ha demostrado que no tiene”.
-Con las protestas por el modelo turístico, dijo que no era el momento: ¿cuándo va a serlo? La tarta no se reparte bien…
“Tras la pandemia, hubo crecimiento del turismo y cifras excelentes, pero otras demandas chocan con problemas estructurales. El auge de la vivienda vacacional, que tiene un mercado, choca con la escasez de casas. Además, la ley de Vivienda hizo que el 40% de los dueños migraran a las VV por rentabilidad y seguridad. Hay incluso menos plazas hoteleras porque, en el parón, se renovó la planta para subir de categoría. Modalidades del turismo, pues, suben el precio de la vivienda, pero no afectan a la movilidad…”.
-Pues cada vez se ven más vehículos de alquiler…
“Por la libertad que quiere el turista para moverse, pero en esas movilizaciones se mezclaron temas que no eran solo el aumento de visitantes. No busco incrementar turistas, sino sumar mejor… Por supuesto que consumen recursos, pero hay que hacerlo de forma más eficiente y ecológica, mejorando gestiones como la del agua. Solo siendo sostenible se mantendrá un destino: sin sostenibilidad, no hay futuro para el turismo, que no solo necesita ofertas, sino experiencias y no quiere destinos masificados. Pero el modelo no se cambia de un día para otro, lleva tiempo que el mercado se adapte a ti. Por mucho que se tenga una visión romántica, la economía marca el terreno…”.
-¿Y no se dice eso para reducirlo a la politización, cuando hay razones de peso y hartazgo?
“Puedo detectar usos partidistas de la protesta y reconocer a personas que lo creen. Las razones de fondo no nos pueden llevar al error de que la solución está en cambiar el modelo, sobre todo porque no plantean una alternativa viable: ¿cuál es el modelo competitivo?”.
-Lo enlazo: ¿se equivocó su hermano, alcalde del Puerto, bañándose a lo Palomares para, al poco, cerrar Playa Jardín? ¿Cuándo se solucionará? ¿Se usa políticamente, incluso para censurar? No cumplen los plazos… Al lado, en Los Realejos, y las corrientes van ahí, ¿se hacen esas analíticas?
“Playa Jardín, desde su reapertura tras aquel año, es la más vigilada de Canarias, con constantes muestras, y de ahí que algunas salgan positivas para, al poco, a veces ni en 24 horas, reabrir. Son episodios muy puntuales cuando otras playas, con análisis así, igual no garantizarían la calidad. Esto prueba el retraso en infraestructuras de saneamiento, depuración y reutilización. En su día, esto no daba votos, pero se debió hacer. El Puerto asumió la gestión comarcal por el turismo, pero tuvo que hacerse en fases para ampliar, sobrevino el colapso y ahora se ha licitado. El esfuerzo actual se ve en las partidas para tener una red fuerte en la Isla. Lamentablemente, no siempre se cumplen los plazos y esto está sujeto a las mareas. Pero pasamos de un cero administrativo a un gobierno que hace limpieza continuada del alcantarillado, estaciones, aliviaderos… Ese es el cambio y se licita un nuevo servicio para pasar de los remiendos a la vanguardia…”.
-¿Hay problemas con el Loro Parque: dónde depura o vierte?
“Hasta ahora, no hay datos que apunten a que afecte. Todo es correcto y, de hecho, han ofrecido sus instalaciones para contribuir con lo que haga falta.
Vox, Drago, Navarro, Luisi Castro, Tarife, Pérez, Molina…
Como Dávila, Afonso se abre a hablar con Drago (solo no lo haría con Bildu), pero no cree que pactaría, algo que, por supuesto, ve más factible con Vox, aunque “reivindico mi visión y no quiero gobernar para minorías”. Respecto a mayo, espera aumentar el actual poder histórico del PP en Tenerife, aunque no dice dónde. Sobre Emilio Navarro, no lo ve fuera del PP y sí siguiendo de alcalde de Santiago. Y algo parecido con Luisi Castro (Güímar), para la que prevé mayoría absoluta y a la que considera injustamete investigada por los vertidos. A Carmen Pérez la cree una “gran candidata” en Santa Cruz y a Tarife y Molina (La Laguna) les augura responsabilidades en el PP.