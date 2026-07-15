Lope Afonso (PP) no pone “líneas rojas” a futuros pactos con Vox

El presidente del PP de Tenerife y vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, no pone “líneas rojas” a Vox para suscribir pactos de gobierno en la Isla en la próxima legislatura y se enfocará en cerrar “acuerdos estables y responsables”. “Nuestra línea roja sería no pactar con aquellos que no respeten la Constitución y el Estado de Derecho”, señaló en una entrevista concedida al programa A buenas horas… con José Luis Martín que se emite en plataformas digitales.
Detalló que su partido solo pone vetos a los “herederos del terrorismo”, con quien no hay “nada que hablar, ni que tratar, ni negociar” hasta que no se “condene rotundamente el terrorismo y hagan lo posible por esclarecer los casos que, aún por falta de colaboración con la justicia, no se han esclarecido, en recuerdo justo de las víctimas y sus familias”.
Pacto de Andalucía
Afonso puso como ejemplo de pacto con Vox el alcanzado recientemente en Andalucía donde, afirma, no se ha comprometido el “interés general” y se ha logrado apartar “el personalismo y la peculiaridad de algunos partidos”.