Lope Afonso, vicepresidente primero del Cabildo: “El PP tiene hoy una oportunidad de ganar las elecciones en Tenerife que no había tenido hasta ahora”

Transcurridos casi tres años de mandato conjunto de PP y CC en el Cabildo de Tenerife, su vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso (PP), hace balance de la huella del PP en la gestión insular, el trabajo realizado para mejorar la situación en cuanto a la vivienda o las plazas sociosanitarias y los retos que aún quedan. Y con un ojo ya puesto en las elecciones de 2027. “Tenerife merece un gobierno del Partido Popular y tenemos una oportunidad de ganar las elecciones”, afirma.
-A falta de poco más de un año para las elecciones, ¿qué balance hace de estos casi tres años de mandato junto con CC?
“Yo creo que se puede hacer un balance razonablemente positivo, en la medida en que se confirma que Tenerife se ha reactivado desde el punto de vista económico y de empleo. Donde los números vienen a refrendar una gestión que se ha centrado en otorgar nuevamente confianza a los sectores productivos, que han respondido al estímulo en forma de compromisos de inversión y que también, lógicamente, viene de la mano de una buena coyuntura económica. A partir de ahí, el efecto atracción ha sido también importante. Se ha demostrado en sectores como el industrial, en el comercial y también se han reabierto nichos de economía. Más que brotes verdes, ya son realidades que permiten vislumbrar un futuro donde la gran dependencia que tenemos todavía en el sector servicios se puede ir diluyendo”.
-¿Y a nivel político con CC?
“La relación ha sido y sigue siendo buena. Yo creo que se ha evidenciado que, ante todo, hay un gobierno responsable, que aún conformado por dos partidos políticos tiene como objetivo principal servir al interés general y no tanto fijarse en el particular. Y creo que también eso ha facilitado que tengamos ese camino de cohesión que ha contribuido a la confianza, pero que también se traduce en decisiones sólidas y en algunas que han sido ciertamente arriesgadas a la hora de adoptarla. Me refiero a decisiones que tienen que ver con la ordenación de algunos ámbitos de nuestro espacio natural. Así como otras medidas que han servido para poner en marcha cuestiones que también necesitaban de impulso. A mí me gustaría destacar particularmente la de la vivienda, donde heredamos un Cabildo que se abstenía de participar en las cuestiones estratégicas de vivienda en esta Isla para ser ahora la administración seguramente más dinámica que hay en Canarias en materia de promoción de vivienda”.
-¿Qué medidas adoptadas en este mandato considera que ya están teniendo efectos positivos en la ciudadanía?
“Las primeras, y muy evidentes, el impacto económico de las políticas que se han venido desarrollando. Lo digo porque los datos de desempleo son de cifras récord en la serie histórica. También las de afiliación a la Seguridad Social. El panorama es dinámico pero siendo conscientes también de los problemas estructurales con los que cuenta la Isla. De ahí que, lógicamente, yo señale el dinamismo económico como uno de los elementos que creo que definen bien esta etapa, pero también me gustaría destacar el impulso de las políticas sociales. Ahí tenemos la satisfacción de poder decir que hemos cambiado el paradigma de un Cabildo que primaba fundamentalmente el asistencialismo a otro que ahora prima los cuidados, la atención personalizada y que también se ha puesto manos a la obra en la tarea esencial de favorecer una mejor oferta, lo más rápido posible, de plazas sociosanitarias, uno también de los grandes déficits que acumulaba la Isla”.
-¿Le gustaría que el PP tuviera algo más de presencia en algunos de los asuntos que afectan a la Isla?
“El Partido Popular gestiona las áreas que se corresponden con el turismo, la industria, el comercio, el sector primario y también economía complementaria que viene de los sectores de la cultura y del deporte. Estamos interviniendo en sectores productivos que aportan el mayor número de oportunidades de empleo en la Isla. También con una inversión insular de proyectos estratégicos que abarca otros ámbitos particularmente sensibles para la Isla como el de la energía. Creo, por tanto, que la intervención de las áreas del PP está siendo clave en esta configuración de Isla que teníamos. Por tanto, estamos satisfechos con ese protagonismo. Lógicamente, podríamos estar presentes desde un punto de vista mediático en más cuestiones, pero tampoco ha sido nuestra obsesión, sino sobre todo llegar a cada uno de los sectores productivos, a las personas que se favorecen por el empleo y que los ciudadanos en general perciban que hay un gobierno que se preocupa”.
-¿Qué cuestiones considera ineludibles antes de acabar esta etapa?, ¿y algún reto que se haya marcado y que necesite más tiempo para ver materializado?
“Por priorizar en cuanto al rango de urgencia de los problemas, el de la vivienda es uno que requerirá todavía de mucho más tiempo para poder atender la demanda que tiene la Isla. Pero sí que creo que es de destacar que hemos iniciado una política que ya configura más de 1.200 soluciones habitacionales entre los diferentes programas que ha puesto en marcha el Cabildo. No me gustaría dejar de mencionar que efectivamente tenemos problemas, como decía antes, de infraestructura y servicios esenciales. La movilidad sigue siendo seguramente junto a la vivienda el gran reto de la Isla y ahí el gobierno del Cabildo interviene en diferentes planes”.
-Hablaba de la vivienda y de ese objetivo de poner en marcha 1.261 viviendas públicas antes de finalizar el mandato, ¿se logrará?
“Eso se va a lograr y lo digo con total certeza. Y el único elemento que va a hacer que no se puedan ver todas en lo que queda de mandato es la necesidad propia del tiempo constructivo. Pero sí tendremos, de cara a la finalización del mandato, ya prácticamente todas las promociones en marcha. Y también junto a eso citaría otro elemento que actúa en la otra vertiente del problema. Estamos fundamentalmente ante una crisis de oferta, pero también queremos ayudar a que, en lo más inmediato, en la oferta que hay actualmente en la Isla los demandantes con perfil más vulnerable y los jóvenes que quieren emanciparse también tengamos forma de ayudarlos. Particularmente me refiero a la apuesta por complementar en Tenerife el bono alquiler joven con casi 2 millones más”.
-La puesta a disposición de plazas sociosanitarias en la Isla es otra de las grandes asignaturas pendientes, ¿hay manera de acelerar los procesos para contar con nuevas camas antes de que acabe el mandato?
“Estamos absolutamente inmersos en esa tarea de agilizar. Lógicamente, una de las cuestiones que más ha ralentizado la tramitación de algunos proyectos es el estado del que partíamos, de proyectos no aprobados o que por no ejecutarse en su momento han requerido de actualización. Por no decir que algunos han tenido que ser otra vez revisados para poder estar dentro de lo que permite el planeamiento vigente en la Isla. Actualmente, lo que está sobre la mesa ya seguro con proyectos movilizados, supera los 2.000 recursos, incorporando tanto los recursos que se ofertan en forma de plazas nuevas, como también las que se ponen en marcha y las que corresponden con cuidados domiciliarios, que no computan como nueva plaza de construcción, pero sí es un recurso que atiende a un demandante de los que estaban dentro de esa relación que requería plazas. En definitiva, estamos intentando que éste sea el mandato donde se movilice el mayor número de recursos sociosanitarios de toda la trayectoria histórica del Cabildo”.
-Estando cerca de cumplirse dos años de la manifestación del 20 de abril, cuando miles de personas salieron a la calle para reclamar un cambio en el modelo turístico, ¿qué se ha hecho desde el Cabildo para dar respuesta a esa demanda?
“El Cabildo ya tenía configurado dentro de sus objetivos el hacer el destino más sostenible desde todos sus puntos de vista. Lógicamente, el hecho de que coincida que tengamos unos años de altísima demanda turística con un momento donde se evidencia más el problema de la movilidad y, al mismo tiempo, se consolida un déficit importante en el mercado de vivienda, ha hecho que la percepción de la presión turística se vea de una forma quizás más acuciante de lo que realmente puede llegar a ser. Pero lógicamente entendemos que eso contribuya a la insatisfacción de una parte de la ciudadanía. Dicho esto, la evolución del modelo, que no tanto el cambio de modelo, tiene que dar lugar con que el equilibrio llegue de la mano de la oferta. Nuestro objetivo está siendo que la oferta marque ese punto de equilibrio donde no haga falta más llegada de visitantes, porque los que vienen aportan la rentabilidad suficiente para hacer viable el destino. ¿Y qué significa hacer viable el destino? Hacerlo rentable para los operadores turísticos, para las empresas que a su vez soportan el empleo turístico. Y al final, el empleo turístico es lo que más nos importa de todo lo que implica la política turística. Es decir, trabajamos para que haya más y mejor empleo turístico, con mejores condiciones y más estable en el tiempo”.
-Se ha anunciado que el Cabildo ya ha recibido de Calatrava el proyecto para la reparación del Auditorio, pero no se ha especificado ni cuándo empezarían las obras, ni su coste, ni quién lo asumirá. ¿Algo que pueda concretar a este respecto?
“En esto no voy a aportar mucho más porque estamos hablando de actuaciones que se vienen dando dentro del seno de un expediente judicial donde una de las cuestiones que se han convenido es la de dejar que sea el propio director facultativo de la obra quien presente y valide las soluciones para su rehabilitación y hacerlo garantizando que se mantenga su valor patrimonial y su exclusividad como obra. Lo que ahora vamos a ser es muy exigentes a la hora de que se ejecute en los términos que se ha planteado”.
-Entonces, ustedes van a insistir en que Calatrava asuma el coste de esta reparación ¿no?
“Entendemos que debe ser quien lo asuma porque los defectos constructivos que se han detectado parece que tienen que ver con elementos que dependen directamente de la dirección facultativa o de quien los ejecutó”.
-Respecto al área de deportes, sobre el Heliodoro Rodríguez López, ¿en qué punto se encuentra el plan director para su reforma?
“Por lo que nos han avanzado está a punto de salir del horno y espero que en unos días lo podamos conocer en profundidad, habida cuenta de que pues ahí están ya ordenadas todas las actuaciones que restan por realizar en el Heliodoro, así como también su previsión a un futuro, que lógicamente luego habrá que concretar con el tinerfeñismo, dado lo importante que supone desde el punto de vista emocional y deportivo para la Isla el debate que se tenga que mantener en relación a ese futuro definitivo del Heliodoro”.
-Y en sector primario, se han encontrado en este mandato con el problema de la filoxera en la vid, actualmente ¿en qué punto se encuentra esta situación?
“Controlada, afortunadamente, con un trabajo ímprobo por parte de todos los actores que se han tenido que implicar para contener en una primera fase decisiva el posible avance de la filoxera. Una vez contenido y acotado en la zona cero pues los casos se han limitado muchísimo. Afortunadamente no está siendo, a día de hoy, un motivo de preocupación porque afecte la producción”.
-¿Cree que en estos tres años se ha podido consolidar la marca del PP en el Cabildo y que eso pueda traducirse en un aumento de votos en la Isla?
“Creo que después de estar 12 años prácticamente al margen de la gestión, nuestra incorporación ha contribuido, y mucho, a esa idea que comentaba de que se vuelva a confiar en el Cabildo, de que se le tenga por un actor serio y del que se pueden esperar cosas positivas. De ahí que creo sinceramente que nuestra incorporación haya dado estabilidad y confianza a la gestión en el Cabildo y resultados en lo que atañe a la gestión de otros sectores productivos y en la gestión social. Nos hemos empeñado en abordar la gestión desde la cercanía y el conocimiento de la realidad de cada colectivo. Si a esto le unimos también la preocupación por la política de vivienda, creo que estamos cerca de la realidad de la Isla. Podemos hablar de que el PP está presente en prácticamente todo lo importante que pasa en Tenerife”.
-¿Va a volver ser candidato del PP a la Presidencia del Cabildo en las elecciones de 2027?
“Pues todavía queda tiempo para poder conocer las candidaturas que vayamos a plantearle a los ciudadanos, pero yo desde luego estaré a disposición de lo que el partido requiera. Lo digo con total humildad y siendo consciente de que tengo también una responsabilidad orgánica importante, pero desde luego si los compañeros entienden que debo ser quien encabece nuevamente la candidatura del partido, yo lo haré con la mejor disposición y con toda la ambición posible”.
-Es decir, que está dispuesto a volver a ser candidato…
“Estoy dispuesto y entiendo que, sea yo o sea otro compañero el candidato, tenemos una oportunidad de ganar las elecciones en Tenerife. Una oportunidad que seguramente no hemos tenido antes y que, desde luego, yo desde la posición que tenga que desempeñar me comprometo a intentar exprimirla a fondo porque creo que también Tenerife merece un gobierno del Partido Popular”.