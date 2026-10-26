Torres responde a Clavijo por la llegada de cayucos a Canarias: “El que no hace nada es su socio, el PP”

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, considera que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, “es injusto” al acusar al Gobierno de “no hacer nada” ante el repunte en la llegada de cayucos a El Hierro y le aconseja dirigir sus críticas al PP, su socio en las islas.
“El que no hace nada y pone palos en las ruedas es su socio de gobierno, el PP, que votó en contra de la distribución de los menores, que no aporta absolutamente nada, que está engañando a los canarios diciendo que lo que hay que hacer es devolver a los inmigrantes y que está en el populismo”, ha asegurado el ministro en una entrevista en RNE.
Torres, que preside la Comisión Interministerial de Inmigración, ha respondido de este modo a la carta que el presidente de Canarias ha enviado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para emplazarle a tomar medidas con urgencia ante el incremento en las llegadas.
Según datos publicados por el Gobierno canario, solo en octubre han llegado a las islas 3.873 personas en pateras y cayucos, 2.835 de ellos a El Hierro (incluyendo el rescate de este lunes).
Torres ha recordado que en los últimos meses del año habitualmente se incrementan los rescates de inmigrantes, porque las condiciones meteorológicas del otoño favorecen la navegación hacia Canarias.
El ministro ha anunciado que “el Gobierno de España responderá a esa carta” de Fernando Clavijo, pero también ha enfatizado que lo importante es que se han tomado y se toman medidas “estructurales”.
“Creo que se equivoca, porque el que no hace nada o, peor, el que está siempre poniendo palos en las ruedas no es el gobierno de España, que ayuda, colabora, pone medidas, toma decisiones y cambia la ley”, ha defendido.
El expresidente canario ha expresado además su admiración por la respuesta de la población de El Hierro ante esta situación y por el trabajo que desempeñan en la isla los equipos de emergencia, la red de acogida humanitaria y las fuerzas de seguridad.