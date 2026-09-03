PP y Vox usan Ceuta para abrir una nueva ofensiva contra Sánchez

El Ministerio del Interior informó ayer que el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, transmitió al ministro Fernando Grande-Marlaska que “no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta”. Además, rebajó a una “alerta de riesgo frecuente” el aviso Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) del 29 de julio, ya que “no incluyó alusión alguna a una posible entrada masiva el día siguiente”.
Según informó el Ministerio en un comunicado, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón autorizó ayer al equipo investigador a dar acceso a sus superiores a dicho informe, hasta ahora secreto. Interior apuntó que, solicitados informes al respecto a la comisarías generales de Información y de Extranjería y Fronteras, el director general de la Policía comunicó al ministro del Interior que “no existe” ese informe policial.
La información la recabó el director de la Policía en respuesta a la petición de información formulada por la mañana por el ministro sobre un “supuesto informe policial” (según lo adelantado en la noche del martes por El Español) que presuntamente atribuye a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la responsabilidad de lo ocurrido en Ceuta, en alusión al informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF).
Francisco Pardo también explicó al ministro del Interior que la juez de la Audiencia Nacional que instruye el proceso penal dio órdenes a los investigadores de no facilitar a sus superiores “información alguna” sobre la elaboración y contenido de dicho informe, por lo que el director general de la Policía no tuvo conocimiento previo del mismo.
Respecto al aviso que el CENIF remitió el 29 de julio a los puestos fronterizos, explicó que se trató de una “alerta de riesgo frecuente que no incluyó alusión alguna a una posible entrada masiva al día siguiente”. Pardo se reunió ayer de urgencia con el jefe de los policías que elaboraron el informe remitido a la AN. El director citó al comisario al frente de Extranjería y Fronteras, Juan Ávila, tras la petición de información de Marlaska por la filtración, que molestó a fondo al Gobierno. A la reunión asistió, además, el comisario general de Información, J. A. Susín.
En ese informe, la Policía informa a la juez de que la entrada fue guiada por gendarmes marroquíes y agentes de paisano con un fin distinto al migratorio, generando el “colapso” de la frontera. El Gobierno había desvinculado al país vecino y había hablado de bulos respecto a la sentencia del TS sobre la imposibiidad de obligar el retorno de los que pasen a nado, de las mafias y del papel en la sombra de Israel y Rusia.
Al publicarse el informe, Marlaska remitió una carta a Pardo reclamando “ser informado sobre su veracidad”. De ser cierto, el ministro le pedía que aclare “desde cuándo disponía la Policía de esa investigación”, ya que el Gobierno la desconocía. Marlaska cree “esencial” saber esto para que el Ejecutivo pueda adoptar las “decisiones oportunas en relación con la crisis en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado”.
Asimismo, Marlaska recordó al director general que, una vez declarada la situación de interés para la seguridad del nacional el 25 de agosto, “una información como esa debía haberse puesto de inmediato a disposición del Consejo de Seguridad Nacional”, del mando único que lidera el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y del resto de órganos competentes.
Bolaños pide cautela antes de señalar a Rabat y recalca la total transparencia
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pidió ayer “máxima cautela” sobre el informe de la Policía Nacional que situaría a Marruecos detrás de la entrada de miles de migrantes en Ceuta a finales de julio y negó que el Ejecutivo haya escondido información sobre esa supuesta implicación. “En absoluto. El Gobierno está actuando e informando a la ciudadanía con la información que tiene, con la que conoce. Y, por supuesto, tiene que trabajar con información fiable, objetiva, acreditada que conozcamos y que, por tanto, podamos analizar con absoluto detalle”, indicó al ser preguntado en la sede del Ministerio Justicia si se ha ocultado una posible participación de Marruecos en la situación migratoria de Ceuta.
Bolaños manifestó que el Gobierno se enteró en la noche del martes del contenido del informe policial por una noticia en El Español y, desde entonces, están “analizando” esa información.
“Es el momento de la cautela, de analizar en profundidad ese informe y de conocer todos los detalles que se mencionan. Por tanto, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela”, defendió. Además, señaló que son “los primeros interesados en conocer qué sucedió aquellos días”.
Primeras palabras de autocrítica de Sánchez sobre la situación en Ceuta
Por primera vez, Pedro Sánchez hizo autocrítica ayer de la situación en Ceuta y, en un vídeo, se dirigió al país para recalcar que “me hago cargo de que, para muchos, hasta que no se recupere la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente”.