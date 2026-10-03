Desmienten el enésimo bulo sobre Maricarmen: el vídeo que la sitúa en una protesta reciente es de 2025

Un vídeo antiguo de Maricarmen Abascal está circulando en redes sociales como si fuera actual para cuestionar su estado de salud después de su reciente desahucio en Madrid. Sin embargo, las imágenes fueron grabadas en octubre de 2025, durante el primer intento de expulsarla de la vivienda, según ha verificado Newtral.
El bulo en cuestión se basa en una grabación acompañada de un texto que reza lo siguiente: “Maricarmen pasa de la silla de ruedas, de estar ingresada sin fuerzas para hablar ni pensar, a ir a protestar junto al bando perroflauta. Es la magia del PSOE”.
El vídeo de Maricarmen fue grabado en octubre de 2025
Newtral realizó una búsqueda inversa utilizando fotogramas de la grabación y localizó el vídeo original publicado por El País en YouTube el 30 de octubre de 2025.
Aquellas imágenes correspondían al momento en el que Maricarmen afrontaba el primer intento de desahucio de su vivienda, previsto para el 31 de octubre de ese año. Otros medios también informaron entonces de aquella movilización.
Por tanto, el vídeo que ahora vuelve a difundirse no muestra a Maricarmen después del desahucio de septiembre de 2026, sino durante un episodio ocurrido aproximadamente 11 meses antes. Newtral clasifica como “engañosa” la utilización actual de esas imágenes.
Qué ocurrió realmente con Maricarmen en septiembre
La situación actual es distinta. Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desahuciada el 23 de septiembre de 2026 de la vivienda del barrio madrileño de Retiro en la que había residido durante más de 70 años.
Se trataba del cuarto intento de desahucio. Ese día salió del domicilio recostada en una camilla y fue trasladada en ambulancia al Hospital Gregorio Marañón, según informó El País.
Dos días después, Maricarmen difundió desde el hospital su primer mensaje público tras el desalojo. RTVE informó entonces de que permanecía ingresada y recogió que fuentes del Sindicato de Inquilinas habían indicado que se encontraba bien dentro de su situación.
El caso desencadenó movilizaciones por el derecho a la vivienda en Madrid y otras ciudades españolas, incluidas las capitales de Canarias.
Maricarmen podrá regresar a la vivienda
La situación dio otro giro días después. El 29 de septiembre, Maricarmen aceptó el acuerdo alcanzado entre sus representantes y la empresa propietaria de la vivienda para poder regresar al piso cuando reciba el alta hospitalaria.
El acuerdo contempla un nuevo contrato de alquiler de ocho años y una renta que no deberá superar el 30% de sus ingresos, según Europa Press.
La grabación que ahora se utiliza para cuestionar su situación, por tanto, no demuestra una recuperación repentina ni corresponde a los días posteriores al desahucio. Es un vídeo de octubre de 2025 recuperado y difundido fuera de su contexto original.