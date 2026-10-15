El dinamismo empresarial pone en valor la transferencia de conocimiento

La transferencia del conocimiento constituye uno de los ejes de actuación prioritarios en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación: “Es un vector esencial hacia la prosperidad y el bienestar social”. Conforme a los principios rectores para la valorización del conocimiento, recogidos en la Recomendación (UE) 2022/2415 del Consejo del 2 de diciembre de 2022, se trata del “proceso de creación de valor social y económico a partir del conocimiento mediante la vinculación de áreas y sectores, y a través de la transformación de los datos, el conocimiento y los resultados de la investigación en productos, servicios, soluciones y políticas sostenibles basadas en el conocimiento que beneficien a la sociedad”. Esta idea implica abarcar todo el ecosistema de investigación e innovación y su gama cada vez más diversa de actores.
En este contexto, la CEOE y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas han sellado una alianza para impulsar el proyecto Transferencia e Impacto Social, una iniciativa de CRUE que busca “poner en valor la actividad de transferencia de conocimiento, innovación e impacto social desarrollada por el conjunto del sistema universitario español”. El acuerdo fue ratificado por el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, y el de CRUE, Julián Garde (Universidad de Castilla-La Mancha), en el marco de las jornadas Propuestas empresariales en la negociación del sistema universitario. Gobernanza colaborativa Universidad-Empresa para el desarrollo económico y social, en la Escuela de Negociación Empresarial (EdeNE). La actuación permitirá reforzar la difusión del proyecto Transferencia e Impacto social y favorecer una conexión más estrecha entre las universidades y el tejido empresarial. Ofrece al personal docente e investigador un espacio para “dar visibilidad a proyectos de transferencia e innovación y facilitar nuevas colaboraciones”.
José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, y Julián Garde, por la CRUE, acaban de firmar un convenio para impulsar la colaboración en transferencia de conocimiento, ciencia, investigación e innovación entre universidades y empresas. Uno de los objetivos de la comisión que coordina Antonio Abril consiste en “reforzar la transferencia del conocimiento y de los resultados de la investigación universitaria a la sociedad, así como su valorización y aprovechamiento productivo por parte de las empresas”.
Diversos estudios han concluido que los investigadores involucrados están dispuestos a comprometer tiempo, energía y recursos intelectuales en unas actividades que proporcionan beneficios en la docencia, oportunidades empresariales, exposición a problemas prácticos y experiencia técnica, algo de lo que deja constancia el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de La Laguna.